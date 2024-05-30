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Автомобиль влетел в машину и протаранил забор

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Дороги и транспорт Новосибирец на «Тойоте» влетел в машину и протаранил забор — его ищут полицейские. Видео

Новосибирец на «Тойоте» влетел в машину и протаранил забор — его ищут полицейские. Видео

Водитель пешком скрылся с места ДТП

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3 комментария
ДТП произошло 29 мая

В Новосибирской области водитель устроил переполох на одной из улиц Искитима. Сибиряк на машине въехал в чужой автомобиль и протаранил забор, а после скрылся с места аварии. Момент ДТП попал на видео.

Кадры опубликовали 30 мая в паблике «Подслушано в Искитиме» во «ВКонтакте». В сообщении сказано, что авария случилась на улице Некрасова.

— ДТП произошло на улице Некрасова. Toyota Crown влетела в припаркованный Toyota Mark II, — сказано в сообщении.

Момент ДТП попал на видео

На видео можно заметить, как машина едет по дороге и боком врезается в стоящий автомобиль у забора. После столкновения транспорт задевает ограждение — на кадрах видно, как его части падают на землю.

Как рассказали НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области, авария произошла в 13:30 часов 29 мая на улице Некрасова, 29.

Водитель, управляя автомобилем без госномеров, при движении совершил наезд на препятствие, после чего на стоящую машину Toyota Mark II и забор дома №23. Затем сибиряк пешком скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В результате аварии никто из участников ДТП не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. В ведомстве уточнили, что специалисты установили личность водителя, его местонахождение известно.

Сейчас автомобиль новосибирца помещен на спецстоянку — ему грозит административная ответственность по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся).

Несколько дней назад в Новосибирской области пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре. Девочка попала в больницу.

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ДТП Авария Искитим Госавтоинспекция
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