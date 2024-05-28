Шла по тротуару: под Новосибирском пьяный водитель сбил 11-летнюю девочку

В Тогучинском районе Новосибирской области пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре. Информацию об этом распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.

Авария произошла примерно в 20 часов в поселке Горный. Пьяный 39-летний водитель за рулем автомобиля Honda Odyssey двигался по улице Советской и в пути съехал с дороги и сбил 11-летнюю девочку, которая шла по тротуару.

