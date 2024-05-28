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Происшествия Шла по тротуару: под Новосибирском пьяный водитель сбил 11-летнюю девочку

Шла по тротуару: под Новосибирском пьяный водитель сбил 11-летнюю девочку

Пострадавшая доставлена в больницу с переломом ноги и травмой позвоночника

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Нетрезвого водителя задержали

В Тогучинском районе Новосибирской области пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре. Информацию об этом распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.

Авария произошла примерно в 20 часов в поселке Горный. Пьяный 39-летний водитель за рулем автомобиля Honda Odyssey двигался по улице Советской и в пути съехал с дороги и сбил 11-летнюю девочку, которая шла по тротуару.

Пострадавшая была доставлена в больницу с переломом голени и травмой позвоночника.

Водитель задержан, с ним ведутся следственные действия. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор сыну алтайского экс-депутата, который насмерть сбил женщину. С 21-летнего парня также взыскали суммарно 3 миллиона рублей компенсации пострадавшим.

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Новосибирская область ГИБДД ДТП Дети
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