Шла по тротуару: под Новосибирском пьяный водитель сбил 11-летнюю девочку

В Тогучинском районе Новосибирской области пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре. Информацию об этом распространил отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.
Авария произошла примерно в 20 часов в поселке Горный. Пьяный 39-летний водитель за рулем автомобиля Honda Odyssey двигался по улице Советской и в пути съехал с дороги и сбил 11-летнюю девочку, которая шла по тротуару.
Пострадавшая была доставлена в больницу с переломом голени и травмой позвоночника.
Водитель задержан, с ним ведутся следственные действия. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Новосибирске вынесли приговор сыну алтайского экс-депутата, который насмерть сбил женщину. С 21-летнего парня также взыскали суммарно 3 миллиона рублей компенсации пострадавшим.