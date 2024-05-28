Что в Новосибирске может помочь снизить пробки? Отвечает министр транспорта

ИТС должна снизить нагрузку на некоторые перекрестки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Новосибирске должно снизить нагрузку на некоторые перекрестки. При этом полностью пробки в городе все равно не исчезнут. Об этом 28 мая на пресс-конференции «Интерфакса» сказал министр транспорта региона Анатолий Костылевский.



В Новосибирске планируют устанавливать специальные датчики и регулировать светофоры, чтобы система могла анализировать потоки транспорта и в автоматическом режиме координировать работу светофоров.



— Автоматизированная система управления дорожным движением — лишь один из элементов, там достаточно много позиций, метеомонтиронинг и так далее. Задача нам вместе с Олегом Петровичем по итогам этого года достигнуть первого уровня зрелости — это 20% светофорных объектов должны быть заведены в систему. Пробки полностью в городе не исчезнут, потом что есть такой показатель, как количество единиц транспорта на одну полосу движения. Предусматривается все-таки автоматизация движения и, соответственно, это должно уменьшить нагрузку на работу определенных перекрестков, — отметил Костылевский.

Министр добавил, что в прошлом году интеллектуальную транспортную систему включали в тестовом режиме, и это позволило до 27% снизить нагрузку на определенные перекрестки.



НГС обратился в министерство транспорта с уточняющими вопросами по ситуации.

В марте НГС писал, что с 2022 года в интеллектуальную транспортную систему в Новосибирске вложили 411 миллионов рублей. С 2024 по 2026-й будут потрачены еще 500 миллионов. В этом году в ИТС уже выделили 92,2 миллиона рублей.

