«Вечером заторов уже нет»: врио мэра похвалил ремонт Октябрьского и Димитровского мостов

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов похвалил ремонт на Октябрьском и Димитровском мостах. Об этом исполняющий обязанности главы заявил во время аппаратного совещания 23 апреля.
По словам Олега Клемешова, ремонт дорог уже показал положительные результаты, в том числе, благодаря мерам на Димитровском мосту. По поводу Октябрьского моста врио мэра сообщил, что хотел бы видеть больше рабочих, как на самом мосту, так и во время работ на опорах. Он попросил Сергея Эпова, заместителя начальника департамента транспорта, проследить за тем, чтобы число сотрудников увеличили.
— Движение и пропускная способность объектов увеличилась, к 19:00 — 19:30 заторных явлений практически нет. Продолжаем поддерживать нормативное или близкое к нормативному состояние проезжих частей, — заявил Олег Клемешов.
А вы заметили, что заторов на мостах стало меньше?
Вчера на Димитровском мосту продолжили поддерживающий ремонт, сотрудники укладывали асфальт в сторону правого берега. Покрытие на мосту начали ремонтировать в ночь на 16 апреля. Ранее директор муниципального «Гормоста» Иосиф Кодалаев ответил на главные вопросы о ремонте переправ в Новосибирске.