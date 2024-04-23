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Дороги и транспорт «Вечером заторов уже нет»: врио мэра похвалил ремонт Октябрьского и Димитровского мостов

«Вечером заторов уже нет»: врио мэра похвалил ремонт Октябрьского и Димитровского мостов

Олег Клемешов хочет, чтобы число работников во время ремонта объектов стало больше

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23 комментария
Димитровский мост ремонтируют уже неделю

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов похвалил ремонт на Октябрьском и Димитровском мостах. Об этом исполняющий обязанности главы заявил во время аппаратного совещания 23 апреля.

По словам Олега Клемешова, ремонт дорог уже показал положительные результаты, в том числе, благодаря мерам на Димитровском мосту. По поводу Октябрьского моста врио мэра сообщил, что хотел бы видеть больше рабочих, как на самом мосту, так и во время работ на опорах. Он попросил Сергея Эпова, заместителя начальника департамента транспорта, проследить за тем, чтобы число сотрудников увеличили.

— Движение и пропускная способность объектов увеличилась, к 19:00 — 19:30 заторных явлений практически нет. Продолжаем поддерживать нормативное или близкое к нормативному состояние проезжих частей, — заявил Олег Клемешов.

А вы заметили, что заторов на мостах стало меньше?

Да, теперь по мостам можно проехать быстрее
Нет, не заметил изменений
Напишу ответ в комментарии

Вчера на Димитровском мосту продолжили поддерживающий ремонт, сотрудники укладывали асфальт в сторону правого берега. Покрытие на мосту начали ремонтировать в ночь на 16 апреля. Ранее директор муниципального «Гормоста» Иосиф Кодалаев ответил на главные вопросы о ремонте переправ в Новосибирске.

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Мост Димитровский мост Октябрьский мост Ремонт Дорога Врио мэра Олег Клемешов
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