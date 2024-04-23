«Вечером заторов уже нет»: врио мэра похвалил ремонт Октябрьского и Димитровского мостов

По словам Олега Клемешова, ремонт дорог уже показал положительные результаты, в том числе, благодаря мерам на Димитровском мосту. По поводу Октябрьского моста врио мэра сообщил, что хотел бы видеть больше рабочих, как на самом мосту, так и во время работ на опорах. Он попросил Сергея Эпова, заместителя начальника департамента транспорта, проследить за тем, чтобы число сотрудников увеличили.