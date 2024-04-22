«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах

Иногда кажется, что самокатчиков на тротуаре больше, чем пешеходов Источник: Илья Бархатов / 74.RU











О том, как большинство россиян относится к самокатчикам, подробно можно не рассказывать. Каждая новость об аварии с их участием почти точно становится рейтинговой: в комментариях рвут и мечут как автомобилисты, так и пешеходы. На анонимных форумах создают отдельные ветки, посвященные оскорблениям водителям самокатов.



Корреспондент 74.RU Виталий Гущинский ездит на электросамокате уже третий сезон и со многими обвинениями согласен, но смотрит на ситуацию иначе. Его мнение — в авторской колонке.



«Гоняют по узким тропинкам, "шашкуют" между пешеходами»

— Запретить! Столько людей каждое лето травмируют, а меры никакие не принимают! — один из первых комментариев под новостью о начале самокатного сезона. И подобных там большинство.



Как правило, горожане недовольны бесконтрольностью самокатчиков. Те гоняют по узким тропинкам, «шашкуют» между пешеходами, сигналят, требуя освободить дорогу. Кажется, у некоторых на скорости выдувает последние мозги, и случаются аварии. И надо понимать, что у пешехода мало шансов остаться невредимым при столкновении с человеком на самокате (общий вес уходит за сотню килограммов), летящим на скорости 30 км/ч.



А те, кто встают на один скутер вдвоем? Резкий поворот из-за ямы на дороге — и они упадут. Ладно, если сами травмируются, так ведь еще и людей вокруг зацепить могут.



Да и водителям от этих гонщиков не легче. Я сам не раз видел, как самокатчики на полном ходу выскакивают на пешеходный переход. Свист тормозов, запах жженой резины и мат из окон машин остаются у них за спиной. Если сумеют проскочить.



И это действительно частые случаи. Но, по моим наблюдениям, виновниками обычно становятся ребята, которые берут самокаты в поминутную аренду. Люди покупают игрушку на 15 минут и не беспокоятся ни о состоянии самоката, ни о соблюдении правил, потому что они за соседним углом спрыгнут, и никто им ничего не сделает. Бывает, что некоторые попадают на камеры, но понятно же, что это случается не так часто.



Есть твердое ощущение, что изначально у шеринговых самокатов была такая концепция: люди могут выйти из дома, офиса или кафе и взять самокат почти на каждом углу. На нем можно в приятном темпе добраться по делам, и это будет быстрее, чем на машине или автобусе. Потому что на самокате не надо колесить по парковке, поджидая свободное место, и не надо просиживать на остановке.



Эта идея столкнулась с реальностью. Во-первых, цена аренды слишком высокая для того, чтобы самокат стал «ногами». Если вам ехать не до соседнего дома, то за поездку придется отдать несколько сотен рублей. За эти деньги можно на такси из одного района в другой добраться.



Во-вторых, в большинстве городов не проработали безбарьерную среду. И если в Москве в некоторых районах можно встать на самокат возле дома и доехать до работы, слезая с него только на пешеходных переходах, то в других городах останавливаться и руками поднимать технику приходится каждые пару минут. Потому что у высоких бордюров нет съездов, тут и там сточные каналы без решеток сверху, на плитке и асфальте ямы такие, что туда помещается колесо самоката. Это, кстати, плохо и для велосипедов, и для колясок. Да и пешеходам не очень приятно, наверное.



Что в итоге?

Вместо простой техники для деловых молодых людей со стаканчиком латте, которые вальяжно катятся в соседний район, самокаты стали аттракционом.

Надолго их не возьмешь, далеко не поездишь, но заплатить за 10 минут, чтобы на одном самокате погонять вместе с другом — самое то.



«Дураки добираются и до велосипедов, и до машин»

Эта дурная слава от лихачей на шеринговых скутерах бросает тень на всех самокатчиков. Я как владелец личной техники на перекрестках порой чувствую напряжение, которое накапливается у пешеходов рядом.



При этом собственные самокаты — это другое, как говорится. Когда ты покупаешь технику минимум тысяч за 30, а то и за 50–60 тысяч, то и отношение к ней соответствующее. Я накатал уже больше тысячи километров. И никогда не вылетал с тротуара на пешеходный переход, не гонял на полной скорости между идущими людьми, не требовал уступить себе дорогу. Может, это прозвучит как аккуратность во имя сохранения самоката, а не во имя безопасности на дороге. Думайте, как вам удобнее, но факт в том, что я не нарушаю. И так же поступает большинство владельцев собственных самокатов.



Хотя не буду отрицать, что лихачи могут быть и на купленной технике. Но раз уж на то пошло, то дураки добираются и до велосипедов, и до машин. Случаев гибели пешеходов по вине пьяных автомобилистов ежедневно, кажется, чуть больше, чем по вине водителей самокатов. И это несмотря на то, что для управления машиной нужны права.

Что нужно делать с самокатами, чтобы не было происшествий? Предположу, что в первую очередь развивать городскую среду, как бы банально это ни звучало.

Ну правда, инфраструктуры для безопасных поездок ведь нет. На Комсомольском проспекте сделали велополосы, но они странные, потому что резко прерываются на перекрестках, отправляя велосипедистов и самокатчиков под колеса машин. Да и вообще, как я должен добраться до этой велополосы, если она есть только на Комсомольском? Не по воздуху же — всё равно по тротуарам на других улицах. Будь у нас сеть нормальных велодорожек и велополос, возможно, нарушителей в других местах стало бы меньше.



Наверное, есть и другие решения, но это вопрос к урбанистам. А всем должно быть очевидно, что бездумное «Запретить!» — не вариант. Потому что закрываться от новых и популярных технологий — это путь к деградации, а не к развитию. Такими темпами можно прийти к запрету ходить пешком: пешеходы, например, регулярно перебегают дороги в неположенных местах и попадают под машины.



«На самокате — быстрее и приятнее»

Если вы все-таки никак не можете смириться с самокатами, то, возможно, стоит испытать технику на себе. Могу сказать, что это крайне удобная штука для жителя большого города. Да, не вяжется с тем, что я говорил про неудобные улицы. Дело в том, что при наличии собственного самоката ты не переживаешь о деньгах, капающих за каждую минуту аренды. А если ездишь на нем, например, на работу, то со временем запоминаешь маршруты, на которых дорога более-менее терпимая.

И летом на самокате путь действительно может оказаться быстрее и приятнее, чем на другом транспорте. О маршрутках и говорить нечего — это унижение.

Потому что стоять в гнилом пазике, упираясь лицом в чужую подмышку, мало кому нравится. Особенно в жаркие дни. Муниципальный транспорт, конечно, лучше, но летом в нем нередко отключается кондиционер и спонтанно организуется теплица. Плюс приходится зависеть от расписания. Личная машина — это круто, но если вы работаете, например, в бизнес-центре «Ньютон» на Труда, то где ее парковать? Есть еще велосипеды — тут кому как. Мне кажется, что это хороший вариант для прогулок и занятий спортом, но как средство передвижения до работы — спорно, потому что за 20 минут в пути точно вспотеешь. Разве что брать с собой сменную одежду…



Кроме того, самокаты я условно делю на «большие» и «маленькие». Первые — мощные, с большим запасом хода и хорошей проходимостью, у них еще часто есть съемные сиденья. Такие самокаты нередко стоят за сотню тысяч рублей, и на них чувствуешь себя почти как на мопеде. Разумеется, их нельзя сложить и куда-то занести.



А вот второй тип — чуть более хиленькие, едут на меньшую дистанцию и стоят 20–30 тысяч рублей. Но их можно сложить и нести в руке, никому не мешая. У меня как раз такой. Прошлым летом я проводил с ним целые дни. Утром — на работу в офис. На пороге сложил, чехол натянул, чтобы никого не замарать, и в руке понес. Под столом он заряжается от розетки. Вечером с ветерком прокатился, отдохнул. В магазин опять-таки с самокатом в одной руке и корзинкой — в другой.



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