«Мост поехал веселее»: глава Новосибирска похвалил сотрудников за ремонт Октябрьского моста

Временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов похвалил сотрудников за ремонт Октябрьского моста. По его словам, пробки во время движения уменьшились.

— В принципе, мост поехал веселее, как только крупными картами отремонтировали полотно. Особенно это заметно в вечерний час пик и при движении с левого берега на правый. Есть еще недоделки, но они более мелкие, работы надо завершать, — отметил Олег Клемешов.