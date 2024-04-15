«Мост поехал веселее»: глава Новосибирска похвалил сотрудников за ремонт Октябрьского моста

Временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов похвалил сотрудников за ремонт Октябрьского моста. По его словам, пробки во время движения уменьшились.
— В принципе, мост поехал веселее, как только крупными картами отремонтировали полотно. Особенно это заметно в вечерний час пик и при движении с левого берега на правый. Есть еще недоделки, но они более мелкие, работы надо завершать, — отметил Олег Клемешов.
Также временный главы заметил, что со среды в Новосибирске установится хорошая погода, поэтому необходимо увеличивать объемы ремонта в тех местах, где лужи уже высохли. Заместитель начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Сергей Эпов объяснил, что объем ямочного ремонта масштабируют в городе.
А вы заметили, что на Октябрьском мосту уменьшились пробки?
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что работы перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие. В начале октября 2023 года на новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Подрядчик объяснил, почему она так выглядит.