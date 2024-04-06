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Дороги и транспорт Правки в проект скандальной дороги к ЛДС обойдутся городу в 13 миллионов

Правки в проект скандальной дороги к ЛДС обойдутся городу в 13 миллионов

Строительством дороги занималась компания «МЕТРО МиР»

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Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания

В Новосибирске ищут подрядчика, который внесет изменения в документы для ремонта дороги к новому ЛДС. За работу готовы заплатить 13 282 114 рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания. Разработать план переустановки инженерных коммуникаций и сетей, а также создать проект межевания территории.

Заказчиком проекта выступает Министерство строительства Новосибирской области. Заявки на участие принимают до 15 апреля 2024 года.

Строительством дороги к новому ЛДС занималась компания «МЕТРО МиР». В ноябре 2022 года на владельца компании Александра Мысика завели уголовное дело. Его обвиняют в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве развязок к ЛДС. По версии следствия он дал указание добывать песок из Оби, который не соответствовал нормативам.

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