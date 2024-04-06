Правки в проект скандальной дороги к ЛДС обойдутся городу в 13 миллионов

Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания Источник: Дмитрий Косенко











В Новосибирске ищут подрядчика, который внесет изменения в документы для ремонта дороги к новому ЛДС. За работу готовы заплатить 13 282 114 рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания. Разработать план переустановки инженерных коммуникаций и сетей, а также создать проект межевания территории.



Заказчиком проекта выступает Министерство строительства Новосибирской области. Заявки на участие принимают до 15 апреля 2024 года.

