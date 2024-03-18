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На дорогах Новосибирска поставят 43 новых детектора транспорта — за чем они будут следить

Работы проведут в этом году

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Сведения с детекторов будут поступать в единый центр

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В Новосибирской агломерации установят 43 новых детектора транспорта. Их разместят в Новосибирске и ближайших к нему городах.

— Эти детекторы собирают сведения о загруженности транспортного потока, а затем информация стекается в Центральный пункт управления (ЦПУ), находящийся в Центре организации дорожного движения — это фактически мозг транспортной системы, — объяснили в пресс-службе ЦОДД.

В ЦПУ сведения о трафике анализируют, а сотрудники ЦОДД в режиме реального времени наблюдают за дорожной ситуацией и управляют потоками с помощью умных светофоров.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году установят 275 подобных детекторов видеоконтроля и транспорта, а также наладят работу уже смонтированного оборудования.

Ранее в ЦОДД сообщили НГС, где стоит камера, которая штрафует новосибирских водителей за телефоны в руках.

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