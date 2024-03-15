Восход снова встал: утренние пробки сковали Новосибирск — где сейчас трудно проехать

Утром 15 марта Новосибирск встал в пробках. Они образовались в разных частях города.
По информации «Яндекс.Карт», на момент подготовки публикации очередная пробка длиной в 1 километр собралась на улице Восход — на участке от Кирова до Октябрьского моста. На этой неделе водители уже жаловались на то, что там столпились автомобили.
Кроме того, по данным сервиса, одни из сильных заторов наблюдаются на улицах Большевистской, Ипподромской, Станиславского, Богдана Хмельницкого, Немировича-Данченко, а также на Октябрьской магистрали и Советском шоссе. В целом «Яндекс» оценивает пробки в 6 баллов.
Пользователи приложения 2ГИС оставляют комментарии по поводу дорожной ситуации.
— Жесть, — пишет аноним из пробки на Ватутина.
— Старая добрая пробка на Сибиряков, — добавляет Владислав.
— Я отчисляюсь, — заявил с Большевистской еще один аноним.
Ранее главу Новосибирска разозлила пробка на Октябрьском мосту.