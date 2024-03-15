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Восход снова встал: утренние пробки сковали Новосибирск — где сейчас трудно проехать

Водители отреагировали на дорожную обстановку

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Некоторые с иронией прокомментировали пробки

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Утром 15 марта Новосибирск встал в пробках. Они образовались в разных частях города.

По информации «Яндекс.Карт», на момент подготовки публикации очередная пробка длиной в 1 километр собралась на улице Восход — на участке от Кирова до Октябрьского моста. На этой неделе водители уже жаловались на то, что там столпились автомобили.

Судя по картам, есть сильные пробки

Судя по картам, есть сильные пробки

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Кроме того, по данным сервиса, одни из сильных заторов наблюдаются на улицах Большевистской, Ипподромской, Станиславского, Богдана Хмельницкого, Немировича-Данченко, а также на Октябрьской магистрали и Советском шоссе. В целом «Яндекс» оценивает пробки в 6 баллов.

Пользователи приложения 2ГИС оставляют комментарии по поводу дорожной ситуации.

— Жесть, — пишет аноним из пробки на Ватутина.

— Старая добрая пробка на Сибиряков, — добавляет Владислав.

— Я отчисляюсь, — заявил с Большевистской еще один аноним.

Ранее главу Новосибирска разозлила пробка на Октябрьском мосту.

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