Восход снова встал: утренние пробки сковали Новосибирск — где сейчас трудно проехать

Утром 15 марта Новосибирск встал в пробках. Они образовались в разных частях города.



По информации «Яндекс.Карт», на момент подготовки публикации очередная пробка длиной в 1 километр собралась на улице Восход — на участке от Кирова до Октябрьского моста. На этой неделе водители уже жаловались на то, что там столпились автомобили.

