«Чуть ли не лезут на тротуары»: на на Восходе собралась большая пробка

Вечером 13 марта на улице Восход в Новосибирске собралась длинная пробка. Машины стоят на подъезде к Речному вокзалу.
По информации «Яндекс Карт», протяженность составиляет примерно 1 километр: машины встали на участке от Кирова до Октябрьского моста. Кроме того, затор образовался на Большевистской.
— Автомобили лезут чуть ли не на тротуары, — пишет «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», описывая проблему с движением по улице Восход.
Пользователи приложения 2ГИС оставляют различные комментарии по поводу пробки.
— Чего стоим? — задается вопросом Екатерина.
Некий Илья просит вернуть его на пары:
— Лучше там посижу, — отмечает он.
— Я пешком пойду лучше, — присоединяется Дарья.
— Еду утром — стою, ну все же на работу. Еду вечером — стою, ну все же с работы. Почему я сейчас стою? — пишет Евгений.
В целом «Яндекс.Карты» оценивает пробки в городе на 7 баллов.
На этой неделе в Новосибирске сузули проезжую часть на Октябрьском мосту. По поводу пробке на этой дороге высказался врио мэра Олег Клемешов.