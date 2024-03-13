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«Чуть ли не лезут на тротуары»: на на Восходе собралась большая пробка

Новосибирцы с иронией отреагировали на случившееся

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По информации из соцсетей, в районе улицы Восход — вереница машин

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Вечером 13 марта на улице Восход в Новосибирске собралась длинная пробка. Машины стоят на подъезде к Речному вокзалу.

По информации «Яндекс Карт», протяженность составиляет примерно 1 километр: машины встали на участке от Кирова до Октябрьского моста. Кроме того, затор образовался на Большевистской.

Вот как ситуация выглядит на карте

Вот как ситуация выглядит на карте

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— Автомобили лезут чуть ли не на тротуары, — пишет «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», описывая проблему с движением по улице Восход.

Пользователи приложения 2ГИС оставляют различные комментарии по поводу пробки.

— Чего стоим? — задается вопросом Екатерина.

Некий Илья просит вернуть его на пары:

— Лучше там посижу, — отмечает он.

— Я пешком пойду лучше, — присоединяется Дарья.

— Еду утром — стою, ну все же на работу. Еду вечером — стою, ну все же с работы. Почему я сейчас стою? — пишет Евгений.

В целом «Яндекс.Карты» оценивает пробки в городе на 7 баллов.

На этой неделе в Новосибирске сузули проезжую часть на Октябрьском мосту. По поводу пробке на этой дороге высказался врио мэра Олег Клемешов.

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НовосибирскПробки2ГИСЗатор
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