У пилотов закончилось рабочее время: пассажиров самолета до Новосибирска пересадили на автобус в Барнауле

По воспоминаниям сибирячки, примерно в 11:30 к самолету подъехал автомобиль, который заправляет авиалайнер. В этот момент, говорит девушка, представители «Победы» заявили, что всех выгрузят из самолета и отправят домой на автобусе. Информация об этом же пришла и на телефон.

— Нам сказали, что у пилотов и стюардов закончилось рабочее время, поэтому они поедут отдыхать, а нас заберет автобус, — говорит Алина. — Мы в шоке были. Мало того, что мы в самолете просидели, так еще и автобус заказали из Новосибирска.