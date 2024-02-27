У пилотов закончилось рабочее время: пассажиров самолета до Новосибирска пересадили на автобус в Барнауле

Пассажиры авиакомпании «Победа», летевшие из Москвы в Новосибирск, не смогли во время попасть в город назначения из-за тумана. Самолет накануне посадили в Барнауле, а всех, кто был на борту решили доставить на автобусе, который пришлось бы еще пождать несколько часов.
Как рассказала редакции НГС пассажирка Алина (имя изменено по ее просьбе), в итоге на дорогу ушел почти весь день, а деньги за билеты не вернули.
Самолет из Москвы, по словам Алины, должен был вылететь в 23:50, но рейс задержали, авиалайнер смог вылететь только в 1:30. Когда самолет оказался над Новосибирском, то пассажирам сообщили, что стоит туман, поэтому придется немного покружить в небе.
— Кружили минут 30, потом сказали, что туман не рассосался, летим в Барнаул на дозаправку и после в Новосибирск. Прилетели, из самолета нас не высаживали, просидели примерно час, потому что другие самолеты также были на дозаправке, — объясняет девушка.
По воспоминаниям сибирячки, примерно в 11:30 к самолету подъехал автомобиль, который заправляет авиалайнер. В этот момент, говорит девушка, представители «Победы» заявили, что всех выгрузят из самолета и отправят домой на автобусе. Информация об этом же пришла и на телефон.
— Нам сказали, что у пилотов и стюардов закончилось рабочее время, поэтому они поедут отдыхать, а нас заберет автобус, — говорит Алина. — Мы в шоке были. Мало того, что мы в самолете просидели, так еще и автобус заказали из Новосибирска.
Забрать пассажиров должны были из аэропорта, представитель авиакомпании заявил, что транспорт приедет через 6 часов, объяснила девушка. Пассажиры начали возмущаться, представитель добавил, что всем предоставят жилье и питание, но придется подождать. При этом, говорит Алина, тем, кто не хотел ждать предложили доехать своим ходом, а деньги обещали вернуть за билеты на самолет и билеты до Новосибирска.
Алина решила купить билет на ближайший автобус из Барнаула до Новосибирска. Примерно в 12:30 она села в такси, чтобы поехать до автовокзала. Позже зашла на сайт авиакомпании и оставила заявку о возврате, приложив чек.
— Я приехала в Новосибирск как раз в то время, когда бы нас только забрали из Барнаула. Мне ответили, что деньги не вернут. Потому что у меня нет отметок на билете и доказательств того, что я не воспользовалась их услугой доставки, — добавила девушка.
В итоге в Новосибирске девушка прибыла в 18:00, а должна была оказаться в аэропорту Толмачево в 8:10. НГС направил запрос в авиакомпанию «Победа», чтобы узнать о случившемся подробнее.
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