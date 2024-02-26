«Сказали, ситуация в стране напряженная»: автолюбительнице пришлось лететь через всю страну, чтобы найти во Владивостоке купленную машину

31 января 2022 года бывший сослуживец Екатерины и ее доверенное лицо во Владивостоке написал, что машина на корабле пришла из Японии, ждет разгрузки, проверки и таможенной «очистки». Затем помогавший в покупке автомобиля мужчина должен был отогнать ее в транспортную компанию для отправки в город Волжский Волгоградской области.



— Ранее для доставки своей машины я выбрала компанию «Система», — рассказывает Екатерина. — С ней мы согласовали доставку, но 10 февраля они не приняли машину по причине загруженности. Тогда я в интернете нашла компанию «ДВ-Март». Там пообещали отправить машину на автовозе в начале марта 2022 года. Сроки и условия доставки меня устроили. Я согласилась и 12 февраля оплатила 80 тысяч рублей аванса за доставку машины и попросила держать меня в курсе перемещений автомобиля.