Реклама
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 1/10
usd 92.75
eur 100.44
СрочноЭксперт объяснила, как привезти машину из Японии
Все новости
Все новости

«Поездка — 15 минут, а чек — на 2400 рублей»: сибирячка заявила, что из-за таксиста у нее списали огромную сумму

Она потребовала от сервиса возврат денег

28

Деньги женщине, по ее словам, сервис согласился вернуть в течение недели

Поделиться

В Новосибирске пассажирка такси, заявила, что с нее списали 2400 рублей за короткую поездку вместо 300 рублей. Об этом она рассказала телеграм-каналу «Новосибирск с огоньком».

— Вчера решила поздравить сына с праздником и свозить в ТРЦ. Поехали на такси, поездка от дома составила 15 минут и должна была обойтись в 300 рублей, в праздники, как известно, такси дороже. Вечером обнаружила чек на 2400 рублей, — объяснила женщина.

Поделиться

Через какой сервис женщина заказывала такси, в посте не указано. В поддержке, по ее словам, с нее потребовали выписку со счета.

— Выяснили, что таксист забыл закрыть заказ и с меня сняли такую сумму. Деньги обещали вернуть в течение недели. Очень возмутило то, что водитель сам не обратился в компанию, не сообщил об ошибке и компания начала разбираться только после моего обращения. Также в приложении такси нет чека с такой суммой, как не было извинений от компании. Будьте осторожны! Вот так я «каталась» 7 часов в такси, — недовольна сибирячка.

Ранее НГС рассказывал, что утром 14 февраля в Новосибирске произошел конфликт между таксистом и его пассажиркой. Девушка оскорбила и несколько раз ударила водителя — случившееся попало на видео.

По теме

ТаксиЦена на таксиСкандал в такси
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter