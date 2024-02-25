«Поездка — 15 минут, а чек — на 2400 рублей»: сибирячка заявила, что из-за таксиста у нее списали огромную сумму

— Выяснили, что таксист забыл закрыть заказ и с меня сняли такую сумму. Деньги обещали вернуть в течение недели. Очень возмутило то, что водитель сам не обратился в компанию, не сообщил об ошибке и компания начала разбираться только после моего обращения. Также в приложении такси нет чека с такой суммой, как не было извинений от компании. Будьте осторожны! Вот так я «каталась» 7 часов в такси, — недовольна сибирячка.