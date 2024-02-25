«Поездка — 15 минут, а чек — на 2400 рублей»: сибирячка заявила, что из-за таксиста у нее списали огромную сумму

В Новосибирске пассажирка такси, заявила, что с нее списали
— Вчера решила поздравить сына с праздником и свозить в ТРЦ. Поехали на такси, поездка от дома составила
Через какой сервис женщина заказывала такси, в посте не указано. В поддержке, по ее словам, с нее потребовали выписку со счета.
— Выяснили, что таксист забыл закрыть заказ и с меня сняли такую сумму. Деньги обещали вернуть в течение недели. Очень возмутило то, что водитель сам не обратился в компанию, не сообщил об ошибке и компания начала разбираться только после моего обращения. Также в приложении такси нет чека с такой суммой, как не было извинений от компании. Будьте осторожны! Вот так я «каталась»
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