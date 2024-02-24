Из Москвы до Екатеринбурга за 6 часов и за 12 — до Донецка и Луганска. Что за систему ВСМ хотят создать в России

«Это только начало», — сказал Владимир Путин про будущую высокоскоростную магистраль от Москвы до Петербурга. «Фонтанка» посмотрела на полную «розу ВСМ», которую для России нарисовали в правительстве страны. Дело за малым — построить
Что такое система ВСМ
Совещание по системе высокоскоростных магистралей Владимир Путин провел
Сама система высокоскоростных магистралей со скоростью до
Вторым значится восточное направление на полторы тысячи километров:
Строить собираются в 2028–2042 годах, стоимость одного километра оценивается в
На выходе расстояние из Екатеринбурга до Москвы можно будет преодолеть за
Третья ВСМ в общем плане — южная, те же полторы тысячи километров. Если делить на отрезки, то сначала
Владимир Путин рассказал, что обсуждал ВСМ до Минска с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и тот подержал идею.
Судя по выкладкам РЖД, это должна быть едва ли не самая дешевая ВСМ,
Последней в календаре стоит
Если всё это пойдет дальше слайдов и расчетов — каждые
Как стало понятно из выступления министра транспорта на совещании с президентом, вопрос разработки и поставки подвижного состава первоочередной — он подгоняет и само заключение концессии на первую ВСМ Москва — Петербург. Если на нее ждут в пределе
Как это всё построить?
Общая стоимость переваливает за
В правительстве обсуждается распределение рисков. Один из них — досрочное прекращение концессии (например, если пассажиропоток упадет ниже 80% от расчетного, то есть прогнозы по выручке концессионера радикально не оправдаются). Опыт показывает, что в этом случае компенсация от государства, которое выкупает объект, должна покрывать все кредитные обязательства перед банками (например, в ВСМ Москва — Петербург это почти триллион рублей) и ФНБ.
Если строительство само по себе сильно дорожает по сравнению со сметой (а такое происходит сплошь и рядом), то в большинстве проектов у государства есть выбор — дофинансировать его или, опять же, расторгнуть соглашение досрочно. В случае ВСМ предложено поставить отсечку в 10%: если цены растут до этой планки, то риски на концессионере, если выше — на концеденте (в нашем случае Росжелдор). То же самое со сроками: срыв до полугода — допрасходы несет сам концессионер (например, ООО «ВСМ Две столицы»), дольше — Росжелдор.
Одна из догм: прямая господдержка должна быть сбалансирована с выдачей возвратного долга от ФНБ. Это важно, потому что из общенациональной кубышки выдают заём под 3%, то есть ставка ниже прогнозной инфляции. В правительстве взяли инфраструктурные проекты, куда давали деньги ФНБ с доходностью ниже «инфляция +1» — «Автодору», РЖД, ГТЛК, «Фонду развития территорий» и другим, и пришли к выводу, что половина из них по доходности в общем сопоставима с предложениями по ВСМ, так что это не расточительство. А каждый лишний процент на средства фонда — это плюс 60 миллиардов рублей прямой, то есть невозвратной государственной поддержки.
Говоря о необходимости ВСМ, чиновники в первую очередь обращаются к опыту Японии, Китая и Франции, везде отмечая рост экономики, туризма и населения. Бюджетный эффект в России тоже измеряют триллионами —