Из Москвы до Екатеринбурга за 6 часов и за 12 — до Донецка и Луганска. Что за систему ВСМ хотят создать в России

Строить собираются в 2028–2042 годах, стоимость одного километра оценивается в 4 миллиарда рублей, а стоимость всего проекта — в 6,2 триллиона рублей. В сопроводительных документах говорится, что с учетом индексации это сопоставимо с расходами на ВСМ до Петербурга (порядка 2 триллионов ).





На выходе расстояние из Екатеринбурга до Москвы можно будет преодолеть за 6 часов 36 минут вместо нынешних суток, что, как рассчитывают в РЖД, нарастит пассажиропоток с 5 миллионов до 21,1 миллиона человек.



Третья ВСМ в общем плане — южная, те же полторы тысячи километров. Если делить на отрезки, то сначала 517 километров до Воронежа, потом 556 километров до Ростова-на-Дону и еще 467 километров — до Адлера. Почти 8 часов на весь путь, рост пассажиропотока в 2,3 раза — до 17,2 миллиона человек. Важные дистанции, о которых напоминает Минтранс: Луганск — Москва и Донецк — Москва (будет по 12 часов ), Донецк — Санкт-Петербург ( 15 часов ). Стоить эта история должна 5,2 триллиона рублей, километр условно оценивают в 3 миллиарда . Сроки: до Воронежа — к 2035 году, до Адлера — к 2040-му .