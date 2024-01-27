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Нарушены требования безопасности: в новосибирском троллейбусе №5 нашли поломку

Ранее кондуктор отогревала пневмосистему в салоне горящей газетой

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Поломку в троллейбусе устранили

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В Новосибирске проверили троллейбус, в котором кондуктор с помощью горящей газеты отогревала пневмосистему. В нем нашли неисправность, ее устранили.

— Признан факт нарушения требований безопасности. Неисправность устранена в условиях депо — произведен отогрев пневматических трубопроводов, после чего из пневмосистемы был слит конденсат, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

22 января телеграм-канале «АСТ-54» опубликовали видео, на котором показано, как женщина держит горящую газету у короба с пневмосистемой над дверью. В департаменте транспорта мэрии Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили, что кадры сделаны в троллейбусе №5. Он следует по маршруту «Городской Аэропорт — улица Ленинградская».

На этой неделе стало известно, что в Новосибирске маршрут №5 продлят до микрорайона «Стрижи». На нем будут работать новые троллейбусы с автономным ходом.

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ТроллейбусОбщественный транспортТребования безопасностиНовосибирск
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