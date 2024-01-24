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В шести районах Новосибирска хотят разместить 53 остановочных павильона — показываем планы на карте

На подготовку проектов выделили больше 4 миллионов рублей

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Сроки размещения новых павильонов неизвестны

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В Новосибирске разработают проект для размещения новых остановочных павильонов. Сейчас «Городской центр организации дорожного движения» ищет подрядчика, который проведет работы.

Аукционы разместили на сайте госзакупок. За подготовку проекта павильонов для Заельцовского, Железнодорожного и Калининского районов готовы заплатить почти 2,35 миллиона рублей, за объекты для Октябрьского, Дзержинского и Центрального — почти 2,1 миллиона. Всего в городе собираются установить 53 павильона.

Победители торгов должны будут подготовить описание объектов, проектные решения, планы размещения павильонов, конструкцию дорожной одежды, ведомости объемов работ и другие детали.

Заявки на участие в торгах принимают до 26 января. Работы по проектированию должны закончить до 1 апреля.

В январе в Новосибирске объявили аукцион на проектирование остановок в Ленинском, Первомайском и Советском районах. Мы показывали планы на карте.

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ОстановкаОстановочные павильоныГосзакупкиНовосибирск
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