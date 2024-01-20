ГИБДД проверила дорогу на Дуси Ковальчук — там островок безопасности не раз обвиняли в частых авариях

Новосибирцы неоднократно обвиняли островок безопасности в районе дома на улице Дуси Ковальчук, 20 в частых авариях. В течение
Ранее жители Новосибирска не раз заявляли корреспонденту Анастасии Бичаковой, что с островков безопасности в районе Дуси Ковальчук, 20 пропадали дорожные знаки, которыми должны оборудовать такие объекты. По мнению сразу нескольких читателей НГС, на одном из расположенных там островков именно это могло быть причиной различных аварий. Однако никаких подтверждений своим догадкам они не предоставили.
Сама журналистка побывала на островках и сделала о них репортаж: что интересного она заметила, можно почитать здесь.
— [Из всех случившихся там ДТП] 4 зарегистрированы в декабре 2023 года. 29 декабря — ДТП с наездом на препятствие, в котором участвовал один автомобиль, — отметили в МВД.
Не только знаки
В тексте ответа утверждается, что в декабре
— По этому адресу горизонтально-дорожная разметка имеет износ, полученный в результате эксплуатации и по площади превышающий 50%. Кроме того, на островках безопасности отсутствовали дорожные знаки «Объезд препятствия справа», — прокомментировали корреспонденту в ведомстве.
По информации МВД, для устранения недочетов департаменту транспорта мэрии были отправлены предписания:
— Недостатки устранены в срок, за исключением восстановления горизонтальной дорожной разметки. Срок устранения дефекта составляет
В пресс-службе мэрии Новосибирска НГС заверили в том, что работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки на участке Дуси Ковальчук уже проводились ЦОДД ранее —
— Нанесение горизонтальной дорожной разметки было начато во второй декаде апреля <...> В соответствии с анализом аварийности в первую очередь наносятся осевые линии разметки, стоп-линии и пешеходные переходы. В дальнейшем работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки будут продолжены весной
В пресс-службе добавили, что дорожные знаки на островках неоднократно восстанавливались:
— На указанном участке работы по восстановлению дорожных знаков 4.2.1 «Объезд препятствия справа» проводились 13.01, 31.01, 15.02, 06.04, 28.05, 28.06, 13.07, 13.11, 27.11, 04.12 и 29.12.2023.
Ранее в работе дорожной камеры на Большевистской нашли ошибку — из-за нее водителям прилетали штрафы.