ГИБДД проверила дорогу на Дуси Ковальчук — там островок безопасности не раз обвиняли в частых авариях

— [Из всех случившихся там ДТП] 4 зарегистрированы в декабре 2023 года. 29 декабря — ДТП с наездом на препятствие, в котором участвовал один автомобиль, — отметили в МВД.



Не только знаки

В тексте ответа утверждается, что в декабре 2023 года сотрудники Госавтоинспекции выявили сразу несколько недостатков улично-дорожной сети в микрорайоне на Дуси Ковальчук.



— По этому адресу горизонтально-дорожная разметка имеет износ, полученный в результате эксплуатации и по площади превышающий 50%. Кроме того, на островках безопасности отсутствовали дорожные знаки «Объезд препятствия справа», — прокомментировали корреспонденту в ведомстве.

