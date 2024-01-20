«Не надо бояться белой полосы»: «учитель» решил наказать «обочечника» — кому из них двоих грозит штраф

Обочечников не любит никто — это аксиома. Даже если вы опаздываете на поезд, самолет или в роддом, вряд ли вы сможете объяснить соседям по потоку, что причина покинуть проезжую часть достаточно серьезна (если вам вообще поверят). Если автолюбитель может похвастаться самоконтролем, он ненавидит обочечников молча. Если кто-то уже успел разозлить его с утра, выражает чувства словами. А если плохое настроение подкрепляется наличием свободного времени, — то и действием. Именно такая история произошла на уходящей неделе на Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки. Но, как говорится, не все так однозначно: водитель, которого обвинили в езде по обочине, считает, что был прав. Видео НГС посмотрел вместе с автоюристом Марией Соловьевой, чтобы понять, кто был не прав, и кого стоит наказать за нарушение ПДД.
Эта неоднозначная дорожная ситуация произошла в первую же рабочую неделю года. Четверг, 11 января, начало седьмого вечера. Автор видео торопится вернуться домой, но на его пути появляется серый (кажется) Volkswagen с такими грязными номерами, что рассмотреть их не удается даже на стоп-кадре. Он явно считает, что владелец регистратора — «самый умный», и торопится объехать пробку по обочине, поэтому принимает взвешенное решение: перестроиться вправо и перекрыть проезд нарушителю ПДД.
Правда, сам автор видео совсем другого мнения.
— На данном участке три полосы. Да, одна из них не чищена должным образом, но по ней не запрещено ездить, — уверен автор видео, — видимо, водитель Volkswagen решил проявить гражданскую сознательность как автомобилист, а сам тем самым создал двоякую аварийную ситуацию.
Подписчики паблика «АСТ-54» предсказуемо разделились на два лагеря: тех, кто и сам не прочь подпереть обочечника, и тех, кто считает, что не стоит игнорировать потерявшуюся из-за плохой уборки магистрали полосу.
— Фактически на дороге сколько полос на момент видеосъемки? — риторически вопрошает Михаил С.
— К вашему разочарованию, там 3 полосы, — сообщает подписчик Костя М. и в доказательство приводит скриншоты с 3D-панорам.
О ужас, полосы на Бердском шоссе действительно три, но поток использует только две из них: третья почищена так плохо, что ее и вправду можно принять за обочину.
— Выпал снег, понимаете? Люди как накатали, так и едут, нафига им рядность... — пишет комментатор Артем К. — Их даже наличие знаков с количеством полос не смущает.
— Дорогие мои, я вам просто скажу: вы боитесь белой полосы, и едете друг за другом как олени в связке, — резюмирует Дмитрий А.
Правда, даже при наличии трех полос нашлись автомобилисты, уверенные, что автору видео стоило стоять, как все, в пробке.
— Все едут спокойно, автор самый умный? Откуда он знает, может, там дальше перекрыта полоса и пробка как раз из-за таких, как он, оленей, которые [сначала] самые умные, а потом перестраиваются в поток. В 99,99% случаев, если нет таких, как рег, то все едут достаточно быстро и спокойно, — уверен подписчик Александр Г.
Чтобы поставить в дискуссии точку и наконец понять, кто не прав, НГС посмотрел короткое видео с автоюристом Марией Соловьевой. По ее мнению, ситуация действительно неоднозначная. Как в случае возможного ДТП ее будут трактовать сотрудники ГИБДД, предсказать никто не может.
— Машина автора видео проходит, но с нарушением бокового интервала. В этом случае обоим водителям стоило бы учитывать пункт 9.1 ПДД, — говорит автоюрист. — Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и/или знаками, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. И вот тут у каждого глазомер разный. Не могу сказать даже, было ли осмысленное желание «поучить». Как мы видим, у водителей разное представление об определении количества полос «на глаз».
Автоюрист напомнила, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
Единственное, к чему можно точно придраться, говорит Мария Соловьева, — это грязные номера Volkswagen.
— В соответствии со статьей 12.2 КоАП РФ, за нечитаемые номерные знаки предусмотрен штраф в размере 500 рублей, — напомнила автоюрист.
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