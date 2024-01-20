«Не надо бояться белой полосы»: «учитель» решил наказать «обочечника» — кому из них двоих грозит штраф

Правда, сам автор видео совсем другого мнения.



— На данном участке три полосы. Да, одна из них не чищена должным образом, но по ней не запрещено ездить, — уверен автор видео, — видимо, водитель Volkswagen решил проявить гражданскую сознательность как автомобилист, а сам тем самым создал двоякую аварийную ситуацию.

Подписчики паблика «АСТ-54» предсказуемо разделились на два лагеря: тех, кто и сам не прочь подпереть обочечника, и тех, кто считает, что не стоит игнорировать потерявшуюся из-за плохой уборки магистрали полосу.