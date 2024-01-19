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«50 оттенков красного на карте»: Новосибирск сковали многокилометровые пробки — реакция водителей

ДТП осложнили ситуацию на дорогах

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Затор возник на обоих берегах мегаполиса

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Новосибирск вечером 19 января сковали пробки. По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. Как сообщает сервис, заторы образовались в районе Речного вокзала, на Димитровском мосту, на Красном проспекте и на улице Большевистской. На левом берегу заторы возникли на улице Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и Станционной.

Стоя в пробках, новосибирские водители поделились своими впечатлениями о ситуации на дорогах.

По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов

По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов

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— 50 оттенков красного на карте, — написал Алексей Андреев.

— Снег есть стоим, снега нет вновь стоит, — отметил Максим.

— Внимание! Повышенная концентрация хитро@опых обьездунишек, — написал один из водителей.

— Оставайтесь на работе, по городу заторы, — отметил Алексей.

— Пошел бы пешком, но в такой гололед явно далеко не уйдешь, — написал Виктор.

«Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов. По данным сервиса, ситуацию на дорогах осложнили ДТП и ремонтные работы.

На некоторых участках дорог ведут ремонтные работы

На некоторых участках дорог ведут ремонтные работы

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