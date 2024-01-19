«50 оттенков красного на карте»: Новосибирск сковали многокилометровые пробки — реакция водителей

Новосибирск вечером 19 января сковали пробки. По данным 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов. Как сообщает сервис, заторы образовались в районе Речного вокзала, на Димитровском мосту, на Красном проспекте и на улице Большевистской. На левом берегу заторы возникли на улице Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и Станционной.
Стоя в пробках, новосибирские водители поделились своими впечатлениями о ситуации на дорогах.
— 50 оттенков красного на карте, — написал Алексей Андреев.
— Снег есть стоим, снега нет вновь стоит, — отметил Максим.
— Внимание! Повышенная концентрация хитро@опых обьездунишек, — написал один из водителей.
— Оставайтесь на работе, по городу заторы, — отметил Алексей.
— Пошел бы пешком, но в такой гололед явно далеко не уйдешь, — написал Виктор.
«Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 8 баллов. По данным сервиса, ситуацию на дорогах осложнили ДТП и ремонтные работы.
Ранее в Новосибирске на улице Большевистской пробка растянулась на 5 километров.