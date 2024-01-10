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«Год новый, пробки старые»: на Большевистской пробка растянулась на 5 километров — где трудно проехать

Движение по Октябрьскому мосту также затруднено

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Пробки собрались с самого утра в среду

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В Новосибирске на улице Большевистской пробка растянулась больше чем на 5 километров. По данным 2ГИС, затруднения в движении начинаются от Камышенского Лога и заканчиваются у развязки у Речного вокзала.

2ГИС оценивает заторы в городе в 6 баллов. Но, как пишут сами новосибирцы, по некоторым местам утром 10 января проехать трудно. Так, например, по карте 2ГИС, стоят Октябрьский мост, улица Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, площадь Труда и Тещин язык.

Большая пробка растянулась в сторону города

Большая пробка растянулась в сторону города

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Жители в приложении 2ГИС оставили свое мнение о дорожной ситуации в городе.

— Год новый, пробки старые, — написал новосибирец.

— Всё колом, что случилось? — спрашивает комментатор на Кирова.

— Стоим. Ничего не меняется, — добавляет сибиряк с Порт-Артурской.

Вчера, 9 января, в Новосибирской области была сильная метель. Из-за этого водителям пришлось нелегко, особенно тем, кто выехал на региональные трассы во время плохой видимости. На некоторых дорогах даже ограничивали движение.

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ПробкиНовосибирск2ГИСБольшевистская
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