«Год новый, пробки старые»: на Большевистской пробка растянулась на 5 километров — где трудно проехать

В Новосибирске на улице Большевистской пробка растянулась больше чем на 5 километров. По данным 2ГИС, затруднения в движении начинаются от Камышенского Лога и заканчиваются у развязки у Речного вокзала.
2ГИС оценивает заторы в городе в 6 баллов. Но, как пишут сами новосибирцы, по некоторым местам утром 10 января проехать трудно. Так, например, по карте 2ГИС, стоят Октябрьский мост, улица Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, площадь Труда и Тещин язык.
Жители в приложении 2ГИС оставили свое мнение о дорожной ситуации в городе.
— Год новый, пробки старые, — написал новосибирец.
— Всё колом, что случилось? — спрашивает комментатор на Кирова.
— Стоим. Ничего не меняется, — добавляет сибиряк с Порт-Артурской.
Вчера, 9 января, в Новосибирской области была сильная метель. Из-за этого водителям пришлось нелегко, особенно тем, кто выехал на региональные трассы во время плохой видимости. На некоторых дорогах даже ограничивали движение.