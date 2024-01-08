Метель и сильный ветер: еще на одной новосибирской дороге ограничили движение машин

8 января в Новосибирской области ограничили движение пассажирского и грузового транспорта на дороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Ограничение ввели в ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог», указано в сообщении. Оно действует с 21:00 до 00:00 часов.
— <…> ограничили движение пассажирского и грузового транспорта на автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» с 16 по 436 километр, — сказано в сообщении.
Уточняется, что на участке наблюдаются сильный боковой ветер, низовая метель и ограниченная видимость менее 50 метров. Кроме того, специалисты продлили до утра 9 января ограничения, которые ввели на участке трассы Р-254 «Иртыш».
— Ограничение движения транспорта по автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» с 947 по 1454 км продлено ориентировочно до 6:00 часов 9 января (сильный боковой ветер до 25 м/с на отдельных участках федеральной трассы, снег, метель), — сообщили в ведомстве.
Из-за погодных условий движение транспорта также перекрыли на дорогах в Алтайском крае. В регионе ожидалось усиление ветра. Во время непогоды в регионе съехал в кювет рейсовый автобус.