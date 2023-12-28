Появился график работы выходов из новосибирского метро в новогоднюю ночь

Выходы из метро в Новосибирске в новогоднюю ночь будут работать до 00:00 и 03:00 ночи. Пресс-служба метрополитена опубликовала расписание.
Как сообщается на официальном сайте метрополитена, на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» все выходы в новогоднюю ночь будут открыты до 03:00.
На станциях «Гагаринская» и «Золотая нива» вестибюль №1 закроется в 03:00, вестибюль №2 будет открыт до 00:00 ночи. На станциях «Заельцовская», «Площадь Гарина-Михайловского», «Маршала Покрышкина» и «Березовая роща» вестибюль №1 закроется в 00:00, вестибюль №2 — в 03:00.
До 22:00 будет работать вестибюль №1 на станции «Студенческая», до 03:00 — вестибюль №2. На «Октябрьской» выход №1 закроется в 23.00, вестибюль №2 — в 03:00. На «Красном проспекте» второй выход закроется в 21:00, первый — в 03:00. На «Сибирской» вестибюль №1 будет открыт до 23.00, вестибюль №2 — до 21.00.
На время новогодних праздников наземный транспорт будет курсировать по графику выходного дня, в новогоднюю ночь работу продлят с 5:45 до 3:00.