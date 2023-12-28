Появился график работы выходов из новосибирского метро в новогоднюю ночь

До 22:00 будет работать вестибюль №1 на станции «Студенческая», до 03:00 — вестибюль №2. На «Октябрьской» выход №1 закроется в 23.00, вестибюль №2 — в 03:00. На «Красном проспекте» второй выход закроется в 21:00, первый — в 03:00. На «Сибирской» вестибюль №1 будет открыт до 23.00, вестибюль №2 — до 21.00.