В новогоднюю ночь метро в Новосибирске будет работать до 3 часов ночи. Ура!

Ночью с 31 декабря на 1 января новосибирское метро будет работать до 3 часов ночи. Наземный транспорт во время каникул будет курсировать по графику выходного дня.
— 30 декабря 2023 года и с 1 января по 8 января 2024 года метро будет работать по графику выходного дня — с 5:45 до 24:00. 31 декабря 2023 года по графику выходного дня (с продлением работы) — с 5:45 до 3:00, — сообщили в мэрии Новосибирска.
Также с 28 декабря по 8 января для школьников действует бесплатный проезд. Для этого ребенку нужно предъявить справку из школы.
— Для учащихся общеобразовательных организаций будет организован бесплатный проезд во всех видах муниципального пассажирского транспорта, — отметили в муниципалитете.
Многие сибиряки будут отдыхать в новогодние праздники, но кому-то всё же придется поработать в начале января. Недавно мы рассказывали о том, как оплачивается работа в праздничные каникулы и можно ли отказаться работать, если ну очень не хочется.