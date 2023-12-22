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В новогоднюю ночь метро в Новосибирске будет работать до 3 часов ночи. Ура!

Затем весь общественный транспорт перейдет на график выходного дня

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Для школьников будет организован бесплатный проезд в муниципальном транспорте

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Ночью с 31 декабря на 1 января новосибирское метро будет работать до 3 часов ночи. Наземный транспорт во время каникул будет курсировать по графику выходного дня.

— 30 декабря 2023 года и с 1 января по 8 января 2024 года метро будет работать по графику выходного дня — с 5:45 до 24:00. 31 декабря 2023 года по графику выходного дня (с продлением работы) — с 5:45 до 3:00, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Также с 28 декабря по 8 января для школьников действует бесплатный проезд. Для этого ребенку нужно предъявить справку из школы.

— Для учащихся общеобразовательных организаций будет организован бесплатный проезд во всех видах муниципального пассажирского транспорта, — отметили в муниципалитете.

Многие сибиряки будут отдыхать в новогодние праздники, но кому-то всё же придется поработать в начале января. Недавно мы рассказывали о том, как оплачивается работа в праздничные каникулы и можно ли отказаться работать, если ну очень не хочется.

МетроОбщественный транспортНовый год - 2024Новосибирск
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