Что известно о проекте второго железнодорожного моста в Новосибирске? Ответ Минтранса

В ОАО «РЖД» разрабатывают технико-экономическое обоснование по проекту второго железнодорожного моста в районе парка «Городское начало». Об этом в ответ на запрос НГС рассказали в Министерстве транспорта Новосибирской области. В «РЖД» выделили средства на предпроектные проработки в 2022 году .