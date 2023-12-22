Что известно о проекте второго железнодорожного моста в Новосибирске? Ответ Минтранса

В ОАО «РЖД» разрабатывают технико-экономическое обоснование по проекту второго железнодорожного моста в районе парка «Городское начало». Об этом в ответ на запрос НГС рассказали в Министерстве транспорта Новосибирской области. В «РЖД» выделили средства на предпроектные проработки в
— Решение по дальнейшей реализации проекта, в том числе окончательный список объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, планируемых к строительству и реконструкции, объемы финансирования и сроки реализации, будут определены после завершения разработки технико-экономического обоснования и его согласования в ОАО «РЖД», — рассказали в пресс-службе министерства транспорта.
Проводиться строительство будет за счет средств «Российских железных дорог» в соответствии с их инвестиционной программой компании.
При этом мост необходим городу для увеличения пропускной способности Транссибирской магистрали, разработки тактового движения электропоездов и устранения реверсивного движения по действующему мосту. Новый проект позволит снизить влияние внутригородского движения на существующие маршруты пригородных и пассажирских поездов.
Ранее НГС отправлял запрос в РЖД, чтобы узнать детали проекта.
О планах на строительство второго железнодорожного моста рассказывал на этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.