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Что известно о проекте второго железнодорожного моста в Новосибирске? Ответ Минтранса

Строить мост будут за счет инвестиционной программы «РЖД»

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В городе уже есть один железнодорожный мост

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В ОАО «РЖД» разрабатывают технико-экономическое обоснование по проекту второго железнодорожного моста в районе парка «Городское начало». Об этом в ответ на запрос НГС рассказали в Министерстве транспорта Новосибирской области. В «РЖД» выделили средства на предпроектные проработки в 2022 году.

— Решение по дальнейшей реализации проекта, в том числе окончательный список объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, планируемых к строительству и реконструкции, объемы финансирования и сроки реализации, будут определены после завершения разработки технико-экономического обоснования и его согласования в ОАО «РЖД», — рассказали в пресс-службе министерства транспорта.

Проводиться строительство будет за счет средств «Российских железных дорог» в соответствии с их инвестиционной программой компании.

При этом мост необходим городу для увеличения пропускной способности Транссибирской магистрали, разработки тактового движения электропоездов и устранения реверсивного движения по действующему мосту. Новый проект позволит снизить влияние внутригородского движения на существующие маршруты пригородных и пассажирских поездов.

Ранее НГС отправлял запрос в РЖД, чтобы узнать детали проекта.

О планах на строительство второго железнодорожного моста рассказывал на этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.

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