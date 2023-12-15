Каждые два дня по самолету? Владимир Путин сообщил, что к 2030 году в России будет тысяча своих авиалайнеров

14 декабря президент Владимир Путин подвел итоги года, отвечая на вопросы журналистов и жителей России. Курсант летного училища Максим Салтыков спросил, что будет с гражданской авиацией в России.
— Будем ли летать, Владимир Владимирович, и на чем? — поинтересовался молодой человек.
— Будем, конечно, будем, — заверил Путин. — Что касается самолетов иностранного производства, у нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений слишком много, на мой взгляд. <...> Но лучше бы всё-таки своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Что-то сделать удалось в создании этого рынка. <...> Надеюсь, что все планы, которые мы имеем в виду — а мы планируем произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов — <...> сбудутся.
MSK1.RU узнал у экспертов, насколько это выполнимо и какие это будут лайнеры.
«Планируют произвести и появятся — разные вещи»
Пилот А320 Андрей Литвинов обратил внимание на то, как президент сформулировал свой ответ на вопрос про авиацию.
— Он сказал, что Россия планирует произвести тысячу самолетов до 2030 года, не утверждая, что самолеты появятся. Это разные вещи. Запланировать можно и две тысячи, и даже три. Чем больше, тем лучше, — рассказал эксперт MSK1.RU.
По его словам, реалистичные прогнозы — не больше 20 самолетов за год. При этом Литвинов отметил, что в этом году произвели примерно пять.
Главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин считает, что такие прогнозы строить сейчас сложно.
— Насколько это реально, можно было спросить у автора высказывания во время прямой линии. Смотря как считать и какие самолеты. Если абсолютно все, включая какую-то малую авиацию, то есть стратегия развития отрасли, — объяснил он. — В этом плане ничего нового нет, а насколько он будет сдвигаться вправо, к сожалению, я сказать не могу. Я в тридцатом году еще не был.
Авиаэксперт считает, что эти цифры президенту предоставил Минпромторг. Но авиация — сложная отрасль, а самолеты, по его словам, просто так «не наклепаешь».
Почему производство такое трудоемкое?
Литвинов в разговоре с MSK1.RU объяснил, что импортозамещение деталей — долгая и сложная работа.
— У вас есть дома диван? В этом диване есть пружины, есть болты, есть обшивка этого дивана, есть гвозди какие-то. Всё это делается в разных местах, а потом где-то собирается. В диване с десяток разных запчастей. А теперь представьте самолет — там их тысячи, может, десятки тысяч. Как за такой короткий срок заместить все импорты? — объяснил он в разговоре с нашим корреспондентом.
Он добавил, что в 2023 году отложили сертификацию двигателей самолетов, их еще не произвели — это тоже влияет на скорость импортозамещения авиации. Илья Шатилин считает, что лучше дождаться самолетов, прошедших все испытания, чем торопиться их выпустить.
— Нельзя выпускать «сырые» самолеты, недоделанные, которые будут ломаться и что-то еще пойдет не так. Нужно всё доработать и вывести на рынок приличный продукт, — объяснил авиаэксперт.
По его мнению, даже если санкции отменят, нельзя опираться на импортные продукты, потому что авиация — важнейшая и очень прибыльная отрасль в экономике.
Какие самолеты заменят иностранные?
По словам Литвинова, производить собираются Sukhoi Superjet 100 на российском двигателе, Ту-214, Ил-96, МС-21. Но эксперт подчеркнул, что это только планы. В данный момент неизвестно, когда они осуществятся.
Ранее мы писали, что Ту-214 должны были готовить в Казани, но их выпуск отложили. Они планировали выпустить три самолета в 2023 году, семь самолетов в 2024 году и еще десять — в 2025–2026 годы. Об этом заявлял премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Авиакомпании даже успели заказать самолеты: одиннадцать «тушек» захотел «Аэрофлот», еще двенадцать — авиакомпания «Якутия». Четыре самолета ждет и татарстанская «ЮВТ-Аэро».
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в разговоре со 116.RU отметил, что задержка идет в общей массе. Не хватает как ресурсов, так и рабочих кадров.
— Российская промышленность не была готова к таким темпам производства. Но, даже несмотря на задержку, самолеты всё равно будут конкурентоспособны в ближайшие лет 10–15, потому что эта ниша в стране сейчас свободна, — уточнил он.
Шатилин в разговоре с MSK1 добавил, что для Ту-214 нужно будет новых сотрудников. Это трудоемко, тоже занимает время. Так же новых людей для экипажа придется в Ил-96–400. И Ту-214, и Ил-96, в отличие от современных самолетов, требуют присутствия, кроме командира воздушного судна и второго пилота, еще бортового инженера. А двигатель ПД-8 российского производства уже начали испытывать в Sukhoi Superjet.
Ранее мы подробно рассказывали о том, что вообще из себя представляют Ту-214, какие в них есть плюсы, минусы и перспективы. Также читайте, на чем мы будем летать, пока МС-21 не пустят в серию, и что мы знаем о самолете МС-21.