Каждые два дня по самолету? Владимир Путин сообщил, что к 2030 году в России будет тысяча своих авиалайнеров

По его словам, реалистичные прогнозы — не больше 20 самолетов за год. При этом Литвинов отметил, что в этом году произвели примерно пять.



Главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин считает, что такие прогнозы строить сейчас сложно.



— Насколько это реально, можно было спросить у автора высказывания во время прямой линии. Смотря как считать и какие самолеты. Если абсолютно все, включая какую-то малую авиацию, то есть стратегия развития отрасли, — объяснил он. — В этом плане ничего нового нет, а насколько он будет сдвигаться вправо, к сожалению, я сказать не могу. Я в тридцатом году еще не был.