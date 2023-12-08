Готов на 80%. Что сейчас творится на недостроенном четвертом мосту — смотрим фото со стройплощадки

Четвертый мост в Новосибирске собирались достроить в конце 2023 года, но сроки его сдачи сдвинулись, поэтому работы продолжаются. На этой неделе объект показали журналистам.
Смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, что сейчас творится на участках недостроенного моста.
Недавно сроки окончального ввода моста перенесли на конец 2024 года. Концессионер строительства — «Сибирская концессионная компания», которая входит в группу «ВИС». Гендиректор входящей в нее производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин назвал причины переноса работ — это пандемия, санкции, турбулентность политики, а также отношения с концендентом в плане финансирования проекта.
Несмотря на то, что сейчас готовность объекта составляет примерно 80%, на разных участках этот показатель отличается. По оценке строителей, мостовой переход готов на 90%, а тоннельный путепровод под Транссибирской магистралью — на 83%. Директор проекта Владислав Вавилин отмечал, что создание мостового перехода, а также всех транспортных развязок левого и правого берегов, началось в марте 2020 года. Подробности о ходе работ можно прочитать здесь.
И, кстати, даже недостроенный мост существенно изменил облик Новосибирска. Как он выглядел осенью — посмотрите в фоторепортаже НГС.