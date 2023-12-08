Готов на 80%. Что сейчас творится на недостроенном четвертом мосту — смотрим фото со стройплощадки

Несмотря на то, что сейчас готовность объекта составляет примерно 80%, на разных участках этот показатель отличается. По оценке строителей, мостовой переход готов на 90%, а тоннельный путепровод под Транссибирской магистралью — на 83%. Директор проекта Владислав Вавилин отмечал, что создание мостового перехода, а также всех транспортных развязок левого и правого берегов, началось в марте 2020 года. Подробности о ходе работ можно прочитать здесь.