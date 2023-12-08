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Готов на 80%. Что сейчас творится на недостроенном четвертом мосту — смотрим фото со стройплощадки

Объект хотят завершить к концу 2024 года

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Недостроенный четвертый мост виден из разных частей города

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Четвертый мост в Новосибирске собирались достроить в конце 2023 года, но сроки его сдачи сдвинулись, поэтому работы продолжаются. На этой неделе объект показали журналистам.

Смотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, что сейчас творится на участках недостроенного моста.

Часть моста удерживают 70 вант

Часть моста удерживают 70 вант

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Недавно сроки окончального ввода моста перенесли на конец 2024 года. Концессионер строительства — «Сибирская концессионная компания», которая входит в группу «ВИС». Гендиректор входящей в нее производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин назвал причины переноса работ — это пандемия, санкции, турбулентность политики, а также отношения с концендентом в плане финансирования проекта.

Несмотря на то, что сейчас готовность объекта составляет примерно 80%, на разных участках этот показатель отличается. По оценке строителей, мостовой переход готов на 90%, а тоннельный путепровод под Транссибирской магистралью — на 83%. Директор проекта Владислав Вавилин отмечал, что создание мостового перехода, а также всех транспортных развязок левого и правого берегов, началось в марте 2020 года. Подробности о ходе работ можно прочитать здесь.

Высота пилонов моста составляет 114 метров

Высота пилонов моста составляет 114 метров

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Один из участков находится над коллектором. Территория пока не готова для строительства, поэтому работы здесь не начали

Один из участков находится над коллектором. Территория пока не готова для строительства, поэтому работы здесь не начали

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Сейчас на стройке работают больше 500 человек

Сейчас на стройке работают больше 500 человек

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Хотя в пиковое время здесь было больше 1500 рабочих

Хотя в пиковое время здесь было больше 1500 рабочих

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Под Транссибирской железнодорожной магистралью прокладывают путепровод из двух тоннелей...

Под Транссибирской железнодорожной магистралью прокладывают путепровод из двух тоннелей...

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...по нему автомобили смогут двигаться в разных направлениях

...по нему автомобили смогут двигаться в разных направлениях

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Часть работ по благоустройству выполнят в теплое время года

Часть работ по благоустройству выполнят в теплое время года

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На большей частит дороги уложили покрытие из асфальтобетона

На большей частит дороги уложили покрытие из асфальтобетона

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Вантовый участок монтировали с помощью временных опор на высоте 15 метров

Вантовый участок монтировали с помощью временных опор на высоте 15 метров

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Общий вес пролетного строения составил около 20 тысяч тонн. Его удерживают 70 вант

Общий вес пролетного строения составил около 20 тысяч тонн. Его удерживают 70 вант

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Вантовая система нужна, чтобы пройти над мостом на площади Будагова. Без нее пришлось бы полностью останавливать там движение

Вантовая система нужна, чтобы пройти над мостом на площади Будагова. Без нее пришлось бы полностью останавливать там движение

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Такой вид на набережную открывается с моста

Такой вид на набережную открывается с моста

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В конце ноября стало известно о приостановке строительства. Тогда группа «ВИС» объяснила это проблемами с финансированием, а региональный Минтранс <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/11/15/72915296/" class="_" target="_blank">собрался в суд</a>

В конце ноября стало известно о приостановке строительства. Тогда группа «ВИС» объяснила это проблемами с финансированием, а региональный Минтранс собрался в суд

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Проект, по данным «ВИС» подорожал примерно на 9 миллиардов рублей

Проект, по данным «ВИС» подорожал примерно на 9 миллиардов рублей

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Из Федерального центра выделили 7,2 миллиарда рублей

Из Федерального центра выделили 7,2 миллиарда рублей

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По словам руководителя проекта, сейчас 3,3 миллиарда на счетах концессионера заморожены

По словам руководителя проекта, сейчас 3,3 миллиарда на счетах концессионера заморожены

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По словам Сергея Юдина, «ВИС» потратил на работы 5,45 миллиарда рублей собственных средств

По словам Сергея Юдина, «ВИС» потратил на работы 5,45 миллиарда рублей собственных средств

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Компания собирается выделить на строительство еще 1 миллиард рублей

Компания собирается выделить на строительство еще 1 миллиард рублей

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И, кстати, даже недостроенный мост существенно изменил облик Новосибирска. Как он выглядел осенью — посмотрите в фоторепортаже НГС.

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Четвертый мост
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