Заявления об ошибках — некорректны: новосибирский минтранс ответил на претензии «ВИС» к проекту четвертого моста

Министерство транспорта в Новосибирской области ответило на претензии группы «ВИС» о том, что ситуация на стройплощадке четвертого моста не соответствует проекту. По заявлению компании, из-за этого «Ростехнадзор» выявил нарушения на объекте.
Ранее группа «ВИС», которой принадлежит концессионер строительства четвертого моста («Сибирская концессионная компания»), сообщила, что нарушения на стройке допустили из-за несоответствия проектной документации ситуации на стройплощадке. Так, по словам компании, инженерно-гидрологические условия на участке, где строили тоннель в створе улицы Станиславского, не соответствовали данным из проекта 2015 года.
В министерстве транспорта Новосибирской области заявили, что Главгосэкспертиза подтвердила соответствие информации в проекте обстановке на месте строительства. Проектом предусмотрено, что если в ходе изысканий обнаруживаются новые данные, то их следует учитывать в дальнейшей работе, а концессионеру — вносить сведения в первоначальную документацию.
— В этой связи заявления о наличии каких-либо ошибок и недостатков в ПСД некорректны. Все необходимые меры для работы по проектированию и строительству объекта предусмотрены условиями Концессионного соглашения, а также обязательствами Концессионера по разработке рабочей документации, — ответили в минтрансе региона на запрос НГС.
В ведомстве отметили, что в концессионном соглашении определен порядок внесения изменений в проектную документацию. Минтранс подтвердил, что в рабочие документы внесли локальные изменения. Они касаются специфики, технологии и сроков строительства некоторых частей моста — пилона, русловой части, тоннеля. Минтранс согласился на внесение изменений с соблюдением требований законодательства.
— К таким же изменениям, согласованным концедентом, относятся итоговые результаты уточнения объемов работ, а также изменения, не влияющие на надежность и безопасность сооружения (уточнение диаметра арматуры, корректировка сроков графиков технологических процессов, корректировка ПОС с учетом поэтапного выполнения работ), — уточнил минтранс.
При этом изменения, которые внесли в проект без согласования с властями, минтранс оспаривает в Арбитражном суде.
В ведомстве уточнили, что проект строительства разрабатывало АО «Институт Стройпроект». Затраты составили 659 миллионов рублей.
Четвертый мост в Новосибирске строят с 2018 года. Сейчас его пилон возвышается на 114 метров. Посмотрите, как выглядит объект из разных точек города.