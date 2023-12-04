Заявления об ошибках — некорректны: новосибирский минтранс ответил на претензии «ВИС» к проекту четвертого моста

— В этой связи заявления о наличии каких-либо ошибок и недостатков в ПСД некорректны. Все необходимые меры для работы по проектированию и строительству объекта предусмотрены условиями Концессионного соглашения, а также обязательствами Концессионера по разработке рабочей документации, — ответили в минтрансе региона на запрос НГС.

