Кружил в небе: самолет из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет авиакомпании «ИрАэро», летевший из Новосибирска в Талакан, вернулся в Толмачево из-за технической неисправности. Об этом сообщили в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, 1 декабря примерно в 8 часов самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Талакан, из-за неисправности вернулся в Толмачево.
— В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, 89 пассажиров будут направлены в пункт назначения на резервном судне, — сообщили в прокуратуре.
В пресс-службе авиакомпании «ИрАэро» подтвердили НГС, что произошла техническая неисправность, ее причину еще выясняют. На время выяснения причин и технических работ самолет отстранили от полетов. Резервный борт для пострадавших пассажиров уже вылетел из Иркутска в Новосибирск.
Прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет вылетел, после вернулся.
Недавно транспортный самолет Ил-76, летевший из Новосибирска, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У воздушного судна отказала навигационная система.