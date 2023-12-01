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Кружил в небе: самолет из Новосибирска вернулся в аэропорт из-за неисправности

Авиалайнер отстранили от полетов

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На борту находились 89 пассажиров

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Самолет авиакомпании «ИрАэро», летевший из Новосибирска в Талакан, вернулся в Толмачево из-за технической неисправности. Об этом сообщили в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 1 декабря примерно в 8 часов самолет Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту Новосибирск — Талакан, из-за неисправности вернулся в Толмачево.

— В настоящее время борт отстранен от эксплуатации, 89 пассажиров будут направлены в пункт назначения на резервном судне, — сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе авиакомпании «ИрАэро» подтвердили НГС, что произошла техническая неисправность, ее причину еще выясняют. На время выяснения причин и технических работ самолет отстранили от полетов. Резервный борт для пострадавших пассажиров уже вылетел из Иркутска в Новосибирск.

Самолет примерно 9 кругов совершил в небе над Новосибирском, а после вернулся в Толмачево

Самолет примерно 9 кругов совершил в небе над Новосибирском, а после вернулся в Толмачево

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Прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолет вылетел, после вернулся.

По данным прокуратуры, пассажиров переправят на резервном суднею

По данным прокуратуры, пассажиров переправят на резервном суднею

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Недавно транспортный самолет Ил-76, летевший из Новосибирска, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У воздушного судна отказала навигационная система.

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