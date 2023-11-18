В Новосибирске хотят отремонтировать Димитровский мост — какие проведут работы

На сайте госзакупок указано, что МКУ Новосибирска «Гормост» уже объявляло аукционы на выполнение работ. Первый прошел в августе этого года, второй — в октябре 2023 года. По окончании срока на участие в закупках не было подано ни одной заявки. В начале октября НГС сообщал, что закончить ремонт моста собираются в октябре 2025 года при условии доведения до «Гормоста» финансирования.

