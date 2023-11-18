В Новосибирске хотят отремонтировать Димитровский мост — какие проведут работы

В Новосибирске ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации по ремонту Димитровского моста. За выполнение работ ему готовы заплатить около 598 тысяч рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 17 ноября, заказчиком проекта выступает МКУ Новосибирска «Гормост».
— Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации по объекту: ремонт «Мост через р. Обь на км 3+100 (Димитровский) автодороги проезд Энергетиков — пр. Димитрова», — сообщается в документах.
В техническом задании к закупке указано, что победитель аукциона выполнит инженерные изыскания и разработает проектно-сметную документацию по ремонту сооружения. Подрядчик также проведет предпроектное обследование и создаст инженерно-топографический план.
Общая длина моста по документам составляет 703 метра, его ширина — 30, 8 метра. Расчетная скорость на участке достигает 80 километров в час, всего на нем шесть полос.
— Разработка документации включает в себя следующие виды работ: <…> предусмотреть ремонт существующих дорожных ограждений проезжей части моста, протяженность ремонтируемого участка определить в соответствии с дефектной ведомостью, составляемой входе изысканий, вплоть до полной замены ограждения в случае обоснования такой необходимости, — указано в документах.
Документация также будет предусматривать установку металлических ограждений на сопряжениях моста, ремонт мостового полотна с восстановлением гидроизоляции и заменой асфальтобетонного покрытия и прочее. Там также могут отремонтировать перильное ограждение, заменить деформационные швы проезжей части и остальное.
Подать заявку на участие в закупке можно до 27 ноября, определить подрядчика планируется 28 ноября. Источником финансирования работ выступает бюджет Новосибирска на 2024 год.
На сайте госзакупок указано, что МКУ Новосибирска «Гормост» уже объявляло аукционы на выполнение работ. Первый прошел в августе этого года, второй — в октябре 2023 года. По окончании срока на участие в закупках не было подано ни одной заявки. В начале октября НГС сообщал, что закончить ремонт моста собираются в октябре 2025 года при условии доведения до «Гормоста» финансирования.