freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 100.49
eur 106.01
СрочноВ ДТП погибли водитель и девочка-подросток
Все новости
Все новости

Никто не пришел на конкурс: на проект ремонта Димитровского моста не смогли выбрать подрядчика — что будет со сроками

Закупка проводится безрезультатно во второй раз

470

Начать ремонт моста планируют в 2024 году

Поделиться

В Новосибирске на конкурс по проекту ремонта Димитровского моста не было подано ни одной заявки. По данным сайта Госзакупок, срок окончания заявок была вчера, 6 октября. Торги признали несостоявшимися.

Как известно с сайта Госзакупок, подрядчик должен был выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию по Димитровскому мосту. Закупка была размещена 25 сентября. За выполнение работ власти предлагали 598 315 рублей.

Как рассказали НГС в пресс-службе МКУ «Гормост», конкурс проводился два раза и за это время не поступило ни одной заявки. «Гормост» планирует объявить конкурс в третий раз, не меняя стоимости.

Димитровский мост — самый крупный объект для ремонта в 2024 году. Во время его ремонта нужно будет заменить ограждения, установить новые ограждения на сопряжениях моста с насыпями, установит барьерное ограждение, отремонтировать дорогу, устроить дорожную одежду на тротуарах, заменить деформационные швы, отремонтировать перильные ограждения, железобетонных конструкций балок, сопряжений моста с насыпями, переустроить инженерные коммуникации.

Закончить ремонт моста собираются в октябре 2025 года при условии доведения до «Гормоста» финансирования.

На этой неделе в компании «Новосибирскавтодор» заявили, что отремонтировать Димитровский мост не получится, пока для него не поменяют проект. В нем нужно учесть состояние дороги и интенсивность движения.

По теме

Димитровский мостПодрядчикГосзакупкиНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter