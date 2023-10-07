Никто не пришел на конкурс: на проект ремонта Димитровского моста не смогли выбрать подрядчика — что будет со сроками

В Новосибирске на конкурс по проекту ремонта Димитровского моста не было подано ни одной заявки. По данным сайта Госзакупок, срок окончания заявок была вчера, 6 октября. Торги признали несостоявшимися.
Как известно с сайта Госзакупок, подрядчик должен был выполнить инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию по Димитровскому мосту. Закупка была размещена 25 сентября. За выполнение работ власти предлагали 598 315 рублей.
Как рассказали НГС в пресс-службе МКУ «Гормост», конкурс проводился два раза и за это время не поступило ни одной заявки. «Гормост» планирует объявить конкурс в третий раз, не меняя стоимости.
Димитровский мост — самый крупный объект для ремонта в 2024 году. Во время его ремонта нужно будет заменить ограждения, установить новые ограждения на сопряжениях моста с насыпями, установит барьерное ограждение, отремонтировать дорогу, устроить дорожную одежду на тротуарах, заменить деформационные швы, отремонтировать перильные ограждения, железобетонных конструкций балок, сопряжений моста с насыпями, переустроить инженерные коммуникации.
Закончить ремонт моста собираются в октябре 2025 года при условии доведения до «Гормоста» финансирования.
На этой неделе в компании «Новосибирскавтодор» заявили, что отремонтировать Димитровский мост не получится, пока для него не поменяют проект. В нем нужно учесть состояние дороги и интенсивность движения.