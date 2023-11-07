«Не видят в упор, летят мимо»: сибирячка обвинила маршрутку №73 в игнорировании остановки

Жительница Новосибирска обвинила водителей маршрутки №73, в том, что они игнорируют остановку возле СГУПСа в сторону Пашина. По словам пассажирки, ждать нужного транспорта иногда приходится больше получаса.
— Остановку у СГУПСа водители этого маршрута просто игнорируют! Сегодня простояла 45 минут, проехали три маршрутки и не одна не остановилась, даже не попытались подъехать к остановке. Едут во втором ряду и даже не смотрят в сторону остановки, хотя люди машут с просьбой остановиться, — возмутилась сибирячка Анна Г.
Пассажирка рассказала, что около половины восьмого утра, когда она пытается уехать с остановки, вместе с ней обычно ждут транспорта от 1 до 3 человек, так что назвать место совсем уж непопулярным нельзя. Более того, по ее словам, маршрутки игнорируют пассажиров не из-за того, что их салоны полны.
— Когда всё-таки удаётся тормознуть маршрутку практически за пределами остановки, часто там даже сидячие места оказываются свободными, — подметила сибирячка. [...] Маршруты №19, 72, 30 всегда хотя бы притормаживают и ждут, пока остановку освободят автобусы. Маршрутка №73 в таком случае просто пролетит мимо, — пожаловалась Анна Г.
По данным официального сайта ЦУГАЭТ, маршрут №73 обслуживают два перевозчика, ООО «Сибирь Экспресс» и ООО «Новотех-Авто».
ООО «Сибирь Экспресс», по данным сервиса Rusprofile, принадлежит в равных Станиславу Кутовенко и Юлии Завьяловой. Мужчина также является директором компании. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Самая свежая финансовая информация опубликована по состоянию на конец 2020 года. Тогда выручка перевозчика составила 44 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиона рублей. В компании, по состоянию на конец 2022 года, был трудоустроен 21 человек.
Неоднократные попытки дозвониться по телефону компании не принесли результатов, НГС отправил запрос о поведении водителей маршрутных такси на электронную почту ООО «Сибирь Экспресс».
Директором ООО «Новотех-Авто», по данным сервиса, также обслуживающего маршрут, является Игорь Лобанов, елинственный владелец — Александр Пономаренко. Основной вид деятельстности компании — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. По состоянию на конец 2022 года выручка предприятия составила 16 миллионов рублей, чистая прибыль — 850 тысяч рублей. При этом компания вошла в топ-100 предприятий по вырочку среди сухопутных перевозчиков. В конце 2022 года в ООО «Новотех-Авто» работали, по данным Rusprofile, 22 человека.
Оперативно связаться с перевозчиком также оказалось невозможно. Из трех номеров, указанных на странице компании в сервисе Rusprofile, один не обслуживается, второй в течение долгого времени принадлежит постороннему человеку, а по третьему просто никто не отвечает. Мы отправили запрос, чтобы узнать, почему работающие на маршруте водители игнорируют остановку.
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