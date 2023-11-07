«Не видят в упор, летят мимо»: сибирячка обвинила маршрутку №73 в игнорировании остановки

— Когда всё-таки удаётся тормознуть маршрутку практически за пределами остановки, часто там даже сидячие места оказываются свободными, — подметила сибирячка. [...] Маршруты №19, 72, 30 всегда хотя бы притормаживают и ждут, пока остановку освободят автобусы. Маршрутка №73 в таком случае просто пролетит мимо, — пожаловалась Анна Г.

По данным официального сайта ЦУГАЭТ, маршрут №73 обслуживают два перевозчика, ООО «Сибирь Экспресс» и ООО «Новотех-Авто».

ООО «Сибирь Экспресс», по данным сервиса Rusprofile, принадлежит в равных Станиславу Кутовенко и Юлии Завьяловой. Мужчина также является директором компании. Основной вид деятельности — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Самая свежая финансовая информация опубликована по состоянию на конец 2020 года. Тогда выручка перевозчика составила 44 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиона рублей. В компании, по состоянию на конец 2022 года, был трудоустроен 21 человек.