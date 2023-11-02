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Анатолий Локоть назвал условия для запуска троллейбусов от площади Маркса до аэропорта Толмачево

Пока власти работают над другими маршрутами

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В город постепенно привозят новые троллейбусы

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В Новосибирске запустить маршрут от площади Маркса до аэропорта Толмачево получится только после того, как в город привезут новые троллейбусы.

На пресс-конференции мэра Анатолия Локтя спросили о том, актуальна ли идея запуска этого троллейбусного маршрута.

— Эта тема актуальна. Мы от нее не отступились. Но реализация возможна только после того, как мы полностью укомплектуем парк новыми троллейбусами автономного хода. Реализуем насущные актуальные маршруты, как №29, о котором мы много говорили. Есть ряд направлений, которые требуют первостепенного внимания, — ответил глава города.

Обновленный маршрут троллейбуса №29 запустили в Новосибирске в этом году. Некоторые жители были недовольны изменениями. Корреспондент НГС проверила, как работает новый транспорт.

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ТроллейбусПлощадь МарксаТолмачевоАнатолий Локоть
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