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Мэрия Новосибирска убрала парковки вдоль проспекта Карла Маркса — где еще ограничат стоянку

Автомобилистам стоит быть внимательнее

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Этот знак на проспекте Маркса очень возмутил автомобилистов

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В мэрии Новосибирска объяснили, почему запретили парковку на проспекте Маркса в районе улицы Космической. В этом месте разработали схему расстановки дорожных знаков, говорится в ответе мэрии корреспонденту НГС. Ограничивать парковку будут еще в нескольких местах.

— Разработана схема расстановки дорожных знаков, упорядочивающих стоянку транспортных средств на проспекте Карла Маркса, — отметили в мэрии Новосибирска.

Кроме того, «для обеспечения в зимний период возможности проведения механизированной уборки на проспекте Карла Маркса» в парковочных карманах будут поставлены знаки — 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.5.4 «Время действия» (с 23.00 до 05.00) и 8.24 «Работает эвакуатор».

— С учетом геометрических параметров проезжей части и существующей застройки прилегающей территории по улицам Космическая и Геодезическая организация дополнительных парковочных мест на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Блюхера не представляется возможным, — добавили в мэрии.

С каждым годом, а то и месяцем в Новосибирске становится всё меньше бесплатных парковок. Чем закончится подобная борьба с автомобилистами, разбиралась корреспондент НГС.

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