«Страшно представить, что нас ждет». Под окнами двухэтажного дома в Новосибирске поставят остановку — видео

Под окнами дома на улице Никитина в Новосибирске решили поставить новую остановку. По словам жителей, площадка для нее находится на расстоянии менее полутора метров от дома, местные боятся, что когда на остановке появится щит, то свет не будет попадать в квартиру.
Остановка под окнами
Как рассказал НГС Александр Ларин, житель квартиры на первом этаже дома на улице Никитина, 103. Около окон его квартиры решили разместить остановку. Он измерил расстояние от заасфальтированной площадки до здания, значение получилось чуть больше 130 сантиметров.
— Страшно представить, что нас ждет! Если будет стоять щит, то он закроет свет на оба окна. Разговаривали со строителями, они сказали, что остановка будет между домами, потом они начали строить площадку возле дома, — рассказал Александр Ларин.
Долгое время на улице Никитина располагалась остановка недалеко от пересечения с улицей Воинской, но ее решили перенести.
Работы ведутся по ГОСТу — ответ мэрии
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на запрос НГС ответили, что в районе дома на улице Никитина, 103 расположена остановка ООТ «Санкт-Петербургская академия управления и экономики». Теперь ее решили поставить перед домом.
Журналист также прикрепил видео, которое снял Александр, в мэрии уверены, что все работы выполняются по ГОСТу.
— Расположение остановочного пункта выполняется в соответствии с рабочей документацией, разработанной проектной организацией, а также утвержденной и согласованной в УАД и УПП. Расположение остановочного пункта соответствует требованиям ГОСТа Р 52766–2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования (с Изменениями № 1, 2)», который регламентирует обустройство остановок общественного транспорта, — считают в департаменте.
Недавно около Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило снесли красивую остановку с изображением животных. Остановка была со стенками, которые защищали новосибирцев от ветра. Ее поставил зоопарк за свой счет. После случившегося мэр Анатолий Локоть приказал разобраться в ситуации.