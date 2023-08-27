Пешеходный мост отремонтируют над дорогой в аэропорт Толмачево — когда завершат работы

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует пешеходный мост на дороге К-24 «Новосибирск- аэропорт Толмачево». Как сообщается на сайте госзакупок, сооружение находится в районе города Обь Новосибирской области.
Заказчиком работ выступает Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) региона, за ремонт моста подрядчику готовы заплатить более 11,2 миллиона рублей.
В документах сказано, что победителю аукциона необходимо выполнить ремонт пешеходного моста до 24 ноября 2023 года. В ведомость объемов работ вошли ремонт покрытия ступеней, площадок отдыха, прохожей части и ее защитной галереи и другое. Подрядчик также выполнит ремонт и устройство освещения, пролетного строения сооружения и остальное. Указано, что пешеходный мост находится на 15+625 километрах дороги.
— В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные сторонами и указанными в акте проверки, — сообщается в документах.
Гарантийный срок мостового сооружения составляет 8 лет. Подать заявку на участие в закупке можно до 6 сентября, определить подрядчика планируется 8 сентября этого года. Источником финансирования ремонтных работ выступают средства областного бюджета. НГС обратился в пресс-службу ТУАД Новосибиркой области с просьбой уточнить, где именно находится пешеходный мост.
В феврале прошлого года в Новосибирске выдали разрешение на ввод пешеходного моста над улицей Большевистской. Мост соединяет один из корпусов квартала «Инские холмы» на Большевистской, 35 с Михайловской набережной.