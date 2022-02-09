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Над Большевистской достроили мост для прохода на Михайловскую набережную — жителям не придется делать крюк

Мост с лифтами заработает для горожан до конца марта

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Новый мост сделает набережную более доступной для жителей домов в районе Восхода и Зыряновской: чтобы попасть в парк, не нужно будет делать крюк через станцию метро «Речной вокзал»

Новый мост сделает набережную более доступной для жителей домов в районе Восхода и Зыряновской: чтобы попасть в парк, не нужно будет делать крюк через станцию метро «Речной вокзал»

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Специализированный застройщик «ВКД-3» (входит в группу «ВербаКапитал-Девелопмент») получил разрешение на ввод пешеходного моста над улицей Большевистской — документ опубликован на муниципальном портале.

Мост длиной 99 метров соединяет один из корпусов квартала «Инские холмы» на Большевистской, 35 с Михайловской набережной. Он будет доступен для всех горожан и оборудован лифтами для маломобильных новосибирцев. Открыть мост в компании «ВКД-3» планируют до конца марта.

— Сейчас началась передача построенного моста и здания второй очереди сити-квартала «Инские холмы» на баланс управляющей компании. Затем будет идти настройка и отладка лифтов и видеонаблюдения, обеспечение охраны объектов, — рассказали в компании.

Пешеходный мост — часть квартала с апартаментами, офисами и коммерческими помещениями, который возводят на месте частного сектора и уже снесенного здания хлебозавода в районе улицы Инской. Проект разделен на четыре очереди, которые целиком планируют завершить к 2024 году. Квартал соседствует с большим количеством объектов культурного наследия, в том числе с построенной в 1930-х тяговой подстанцией.

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БольшевистскаяМихайловская набережнаяпешеходный мост«ВКД»
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