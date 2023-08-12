На улице Богдана Хмельницкого хотят отремонтировать дорогу — на проект работ выделили 10 миллионов

В Новосибирске планируют провести капитальный ремонт дороги на улице Богдана Хмельницкого на участке в 3,2 километра. Сейчас власти ищут подрядчика, который подготовит проект работ.
Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — «Управление дорожного строительства» Новосибирска. Максимальная стоимость работ — 10,2 миллиона рублей. Подрядчик должен провести инженерные изыскания на участке от улицы Новая заря до Тайгинской. На их основе он подготовит проект капитального ремонта дороги на Богдана Хмельницкого.
— Подрядчик в проектной документации должен представить перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, в том числе для переустраиваемых участков инженерных сетей, — говорится в аукционной документации.
Проект должны подготовить до 24 мая 2024 года.
На этой неделе стало известно, что в Новосибирске планируют отремонтировать дорогу рядом с Димитровским мостом. На это выделили 10 миллионов рублей.