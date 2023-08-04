Новую транспортную карту запустили в Новосибирске — как ею платить за проезд

Расплатиться можно с помощью смартфонов с системой Android, которые оснащены технологией бесконтактной оплаты NFC. Чтобы виртуальная транспортная карта появилась в смартфоне, нужно установить мобильное приложение «Транспортная карта», зарегистрироваться в нем, выпустить ВТК и активировать ее. Если приложение «Транспортная карта» уже установлено, то его нужно обновить до последней версии.