Новую транспортную карту запустили в Новосибирске — как ею платить за проезд

В Новосибирске разработали новый способ оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь расплачиваться можно с помощью виртуальной транспортной карты (ВТК). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Расплатиться можно с помощью смартфонов с системой Android, которые оснащены технологией бесконтактной оплаты NFC. Чтобы виртуальная транспортная карта появилась в смартфоне, нужно установить мобильное приложение «Транспортная карта», зарегистрироваться в нем, выпустить ВТК и активировать ее. Если приложение «Транспортная карта» уже установлено, то его нужно обновить до последней версии.
Карта выпускается бесплатно. При ее активации нужно пополнить баланс на 100 рублей, которые можно потратить на проезд. Пополнить ее можно в приложении, там же — посмотреть баланс и истории поездок.
Для оплаты проезда нужно разблокировать свой смартфон и поднести его к терминалу. Если на экране смартфона появилась надпись «Успешно», то оплата прошла.
Платить новым способом можно в наземном транспорте, который подключен к системе «Электронный проездной — Новосибирск» и в Новосибирском метрополитене. В метро проезд по ВТК можно оплатить на двух крайних турникетах рядом с контролером.
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