Дворняга с лаем кинулась на проезжавший мотоцикл: от испуга водитель совершил сальто — смотрим видео

На видеозаписи мотоциклист проезжает по частному сектору, мотор громко ревет. Из одного из дворов выбегает небольшая собака и начинает лаять на водителя. Мотоциклист, видимо от неожиданности, падает и делает кувырок. После он поднимается сам и поднимает транспортное средство. К нему выходит женщина, которая успокаивает собаку по кличке Ада и интересуется, не разбил ли пострадавший голову. Судя по тому, что парень возвращается к байку и осматривает его, с водителем всё должно быть в порядке.

