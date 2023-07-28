Дворняга с лаем кинулась на проезжавший мотоцикл: от испуга водитель совершил сальто — смотрим видео

В Дзержинском районе Новосибирска мотоциклист упал со своего транспортного средства, сделав кувырок. Его испугала собака, которая выбежала на дорогу и начала лаять. Видеозапись произошедшего опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
— Собака посчитала, что негоже гонять на громком мотоцикле по частному сектору улицы Атлетической, и спугнула мужчину, который упал, кувыркнувшись, — сообщили в группе.
На видеозаписи мотоциклист проезжает по частному сектору, мотор громко ревет. Из одного из дворов выбегает небольшая собака и начинает лаять на водителя. Мотоциклист, видимо от неожиданности, падает и делает кувырок. После он поднимается сам и поднимает транспортное средство. К нему выходит женщина, которая успокаивает собаку по кличке Ада и интересуется, не разбил ли пострадавший голову. Судя по тому, что парень возвращается к байку и осматривает его, с водителем всё должно быть в порядке.
Мнения новосибирцев в комментариях по ситуации разделились. Одни считают, что собаки должны находиться на своих участках, а не бегать по дорогам. Другие уверены: животное поступило правильно, так как шумных гонщиков нужно осаживать.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске клиентка кофейни испугалась собаки, которая кидалась на ее детей. Сотрудника заведения уволили из-за хамства в разговоре при обсуждении произошедшего.