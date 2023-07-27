Расписание пригородных электричек изменится в НСО — смотрим график, чтобы не опоздать на поезд

Изменения коснутся электропоездов, следующих по представленным ниже маршрутам.

– №6408 Новосибирск – Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 09:17 (на 2 минуты позже), отправление с о.п. Гагаринская в 09:22 (на 1 минуту позже), отправление с о.п. Юбилейная в 09:43 (по расписанию), отправление со станции Мочище в 09:49 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Болотная в 11:41 (на 1 минуту позже).

