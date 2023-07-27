Расписание пригородных электричек изменится в НСО — смотрим график, чтобы не опоздать на поезд

В Новосибирской области с 30 июля 6 пригородных поезда изменят расписание. Как сообщили в компании АО «Экспресс-пригород», это связано с техническими причинами. Корректировка во времени следования составит от 1 до 14 минут.
Изменения коснутся электропоездов, следующих по представленным ниже маршрутам.
– №6408 Новосибирск – Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 09:17 (на 2 минуты позже), отправление с о.п. Гагаринская в 09:22 (на 1 минуту позже), отправление с о.п. Юбилейная в 09:43 (по расписанию), отправление со станции Мочище в 09:49 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Болотная в 11:41 (на 1 минуту позже).
– №6456 Новосибирск – Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:33 (на 13 минут позже), отправление с о.п. Гагаринская в 10:38 (на 12 минут позже), отправление с о.п. Юбилейная в 10:58 (на 10 минут позже), отправление со станции Мочище в 11:06 (на 12 минут позже), прибытие на станцию Ояш в 12:10 (на 12 минут позже).
– №6412 Новосибирск – Мошково, отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:08 (на 5 минут раньше), прибытие на станцию Мошково в 13:21 (на 5 минут раньше).
– №6414 Новосибирск – Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:14 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Болотная в 16:39 (на 4 минуты позже).
– №6411 Мошково – Новосибирск, отправление со станции Мошково в 14:01 (на 14 минут раньше), отправление со станции Иня-Восточная в 14:54 (на 13 минут раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:14 (на 14 минут раньше).
– №6509 Новосибирск – Сокур, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:37 (по расписанию), отправление со станции Жеребцово в 14:51 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Сокур в 15:13 (на 2 минуты позже).
Ранее стало известно, что 30 июля в Новосибирской области запустят дополнительные пригородные электропоезда из Новосибирска в Мочище. Там состоится авиационный фестиваль «Виват, Россия!».