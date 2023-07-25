Дополнительные электрички запустят из Новосибирска на авиашоу в Мочище — смотрим расписание

30 июля в Новосибирской области запустят дополнительные пригородные электропоезда из Новосибирска в Мочище. Там состоится авиационный фестиваль «Виват, Россия!», сообщается на сайте АО «Экспресс-пригород».
В день фестиваля на маршрут Новосибирск – Мочище – Новосибирск дополнительно назначал 32 электрички. Составы будут следовать со всеми остановками, их интервал курсирования составит 10-13 минут.
— Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 30 минут, стоимость проезда – 40 рублей, — уточнили в АО «Экспресс-пригород». Компания станет официальным перевозчиком авиашоу.
Кроме того, в регионе запустят транзитные маршруты с западного, южного, кузбасского и жеребцовского направлений и обратно. Речь идет об электропоездах из Коченево, Черепаново, Бердска, Сокура, Курундуса, а также со станции «Пригородный простор».
— Эти поезда предлагают как беспересадочные маршруты, так и маршруты с пересадкой на станции Новосибирск-Главный. Время стоянки и пересадки составит от 2 до 17 минут, — указано в сообщении.
В день авиашоу в Новосибирской области прекратят движение по дороге напротив аэродрома Мочище. Ограничение введут с 6 утра до 17 часов вечера.