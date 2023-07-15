Житель Новосибирска заявил, что автобусы на Речном вокзале проезжали мимо — ответ перевозчика

Житель Новосибирска пожаловался, что вчера, 14 июля, автобусы
Как сообщил читатель НГС, вечером 14 июля примерно в 19:00 водители не остановилась на остановке «Метро "Речной вокзал"». Журналист связалась с представителем перевозчика данного маршрута, в МКП «НГТ» объяснили, что это не единичные случаи и такая ситуация происходит из-за пробок.
— Вчера были большие пробки по городу. Например, у водителей выписана путевка до 18:00 или до 19:00, они уже приходили на Речной с опозданием. Допустим, в 19:00 водителю надо быть в гараже, а в 20:00 он только приехал на Речной. Потом ребятам встать в 4 утра, чтобы выехать на смену, — объяснили НГС.
По словам представителя перевозчика, они понимают как пассажиров, так и водителей:
— Вчера была жара, водители выползают из автобусов. Они так делают не потому что им захотелось проехать мимо, это человеческий фактор и форс-мажор.
Недавно в Ленинском районе Новосибирска водитель пассажирского автобуса забыл закрыть дверь — до следующей остановки общественный транспорт ехал с открытой дверью.