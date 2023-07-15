freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 90.12
eur 101.20
СрочноИнфобизнесмены не заплатили за встречу с фанатами
Все новости
Все новости

Житель Новосибирска заявил, что автобусы на Речном вокзале проезжали мимо — ответ перевозчика

По словам представителя перевозчика, водители могли так поступить из-за пробок и сильной жары

175

Сибиряк отметил, что вечером автобусы не останавливались на остановке

Поделиться

Житель Новосибирска пожаловался, что вчера, 14 июля, автобусы № 36 проезжали мимо остановки «Метро "Речной вокзал"». Представители перевозчика предположили, что это связано с пробками и усталостью водителей.

Как сообщил читатель НГС, вечером 14 июля примерно в 19:00 водители не остановилась на остановке «Метро "Речной вокзал"». Журналист связалась с представителем перевозчика данного маршрута, в МКП «НГТ» объяснили, что это не единичные случаи и такая ситуация происходит из-за пробок.

— Вчера были большие пробки по городу. Например, у водителей выписана путевка до 18:00 или до 19:00, они уже приходили на Речной с опозданием. Допустим, в 19:00 водителю надо быть в гараже, а в 20:00 он только приехал на Речной. Потом ребятам встать в 4 утра, чтобы выехать на смену, — объяснили НГС.

По словам представителя перевозчика, они понимают как пассажиров, так и водителей:

— Вчера была жара, водители выползают из автобусов. Они так делают не потому что им захотелось проехать мимо, это человеческий фактор и форс-мажор.

Недавно в Ленинском районе Новосибирска водитель пассажирского автобуса забыл закрыть дверь — до следующей остановки общественный транспорт ехал с открытой дверью.

По теме

АвтобусПассажирОстановкаПеревозчик
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter