Житель Новосибирска заявил, что автобусы на Речном вокзале проезжали мимо — ответ перевозчика

— Вчера была жара, водители выползают из автобусов. Они так делают не потому что им захотелось проехать мимо, это человеческий фактор и форс-мажор.

Недавно в Ленинском районе Новосибирска водитель пассажирского автобуса забыл закрыть дверь — до следующей остановки общественный транспорт ехал с открытой дверью.