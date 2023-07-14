«Не всем нравится интенсивность»: Анатолий Локоть ответил на претензию о жаре в общественном транспорте

14 июля во время пресс-конференции главу города спросили, почему в новых троллейбусах «Горожанин» не работает система охлаждения воздуха. Публикуем ответ Анатолия Локтя:

— Обновление подвижного состава идет полным ходом. Они везде оборудованы кондиционерами, везде они работоспособны. Ситуация по-разному складывается, пассажиры по-разному воспринимают. Начали разбираться с этой проблемой, потому что вопросы задают новосибирцы. И в ходе разбирательства выясняется, что не всем нравится интенсивность работы кондиционеров. Некоторые открывают окна. А если открыть форточки, то охладить сибирский климат весь невозможно. Кому-то вообще не нравится, что кондиционер работает, и это сказывается плохо на их самочувствии. Поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться и обращаться к водителю. У него есть возможность регулировать интенсивность работы кондиционера. Подчеркиваю — все они работоспособны.

