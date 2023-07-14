freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 90.18
eur 100.68
СрочноНовосибирск получил 180 млн на проект метро
Все новости
Все новости

«Не всем нравится интенсивность»: Анатолий Локоть ответил на претензию о жаре в общественном транспорте

Регулировать работу кондиционеров могут водители

371

По словам мэра, во всех новых троллейбусах есть кондиционеры

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в новых новосибирских троллейбусах «Горожанин» исправно работают кондиционеры. Пассажиры, которым температура кажется некомфортной, могут говорить об этом водителям.

14 июля во время пресс-конференции главу города спросили, почему в новых троллейбусах «Горожанин» не работает система охлаждения воздуха. Публикуем ответ Анатолия Локтя:

— Обновление подвижного состава идет полным ходом. Они везде оборудованы кондиционерами, везде они работоспособны. Ситуация по-разному складывается, пассажиры по-разному воспринимают. Начали разбираться с этой проблемой, потому что вопросы задают новосибирцы. И в ходе разбирательства выясняется, что не всем нравится интенсивность работы кондиционеров. Некоторые открывают окна. А если открыть форточки, то охладить сибирский климат весь невозможно. Кому-то вообще не нравится, что кондиционер работает, и это сказывается плохо на их самочувствии. Поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться и обращаться к водителю. У него есть возможность регулировать интенсивность работы кондиционера. Подчеркиваю — все они работоспособны.

Пассажиры могут сообщать о проблемах, жалобах и предложениях, связанных с общественным транспортом, по телефону ЦУГАЭТ: 347-00-47.

В июне в Новосибирск привезли два новых троллейбуса «Горожанин». Всего в город должны поступить 120 таких моделей.

По теме

ТроллейбусКондиционерОбщественный транспортАнатолий Локоть
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter