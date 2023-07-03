На Крымском мосту — многокилометровые пробки из-за туристов. Когда это закончится?

Проблемы сохраняются и сейчас — по словам главы крымского Минтранса Николая Лукашенко, сегодняшним утром пробка со стороны Краснодарского края увеличилась до 8 километров, а время ожидания проезда — до 5 часов.



— Досмотр прошли за 10 минут, в пробке стояли 2 часа 40 минут. На протяжении всей пробки бесплатно раздают воду, стоят биотуалеты. Движение по одной полосе, желающих вырваться вперед вне очереди останавливают сотрудники ГАИ, патрулирующие по второй полосе, — описала ситуацию на своей странице во «ВКонтакте» туристка Елена Пушкарева.

