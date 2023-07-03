На Крымском мосту — многокилометровые пробки из-за туристов. Когда это закончится?

Перед началом минувших выходных на Крымском мосту возникли проблемы — очередь из автомобилей выстроилась со стороны Краснодарского края и самого полуострова. И если заторы из самого Крыма достаточно быстро сокращались и исчезали, то пробки со стороны Краснодарского края до сих пор растягиваются на многие километры. Эту ситуацию связывают с началом туристического сезона — люди едут отдыхать на полуостров на машинах. Почему возникла такая ситуация и сколько еще она продлится? И стоит ли сейчас ехать в Крым на машине?
Первые проблемы при въезде на Крымский мост начались 29 июня. Из-за этого вечером пятницы, 30 июня, Минтранс предупредил автомобилистов, которые едут через Крымский мост, о том, что нужно заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки — это поможет «быстро и комфортно» пройти досмотр. Несмотря на это предупреждение, «быстро» не получилось — со стороны Краснодарского края пробка в течение выходных составляла от 3 до 7 километров, то сокращаясь, то увеличиваясь в размерах в зависимости от обстоятельств. Время ожидания въезда составляло от 40 минут до 4 часов, и это не могло не вызвать недовольство туристов.
Проблемы сохраняются и сейчас — по словам главы крымского Минтранса Николая Лукашенко, сегодняшним утром пробка со стороны Краснодарского края увеличилась до 8 километров, а время ожидания проезда — до 5 часов.
— Досмотр прошли за 10 минут, в пробке стояли 2 часа 40 минут. На протяжении всей пробки бесплатно раздают воду, стоят биотуалеты. Движение по одной полосе, желающих вырваться вперед вне очереди останавливают сотрудники ГАИ, патрулирующие по второй полосе, — описала ситуацию на своей странице во «ВКонтакте» туристка Елена Пушкарева.
В телеграм-чате «Ситуация на Крымском мосту» водители с 05:00 мск рассказывают, через что им приходится проходить — они также отметили, что возле моста появились туалеты. Автомобилисты говорят, что «синие кабинки» не в самом хорошем состоянии, но всё равно лучше, чем ничего. Корреспонденты 93.RU привели несколько цитат из этого чата:
— Сил вам и терпения, очередь на досмотр сейчас — это филиал ада на земле.
— Издевательство. Надо делать досмотры прям в пробках, нанять сотрудников больше, и всё.
— В 03:50 встали в пробку, спустя 5 часов стояния еще 1,9 км впереди...
— ДПС просто не успевает, те, которые сопровождали только что автобусы, остановились и благодарили водителей, которые держат обочину. Те, кто в начале пробки, не пропускайте их в левый ряд! Пусть задним ходом едут обратно!
— За 6 часов можно доехать от Ростова до моста. И стоять еще 6 часов, чтобы проехать пробку.
Протяженность затора продолжает увеличиваться — по данным краевого оперштаба, она составляет уже 13 километров со стороны Краснодарского края.
— Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, ожидающим очереди. Они раздают воду (за сутки раздали более 5 тонн воды). Также на подъезде к мосту выставили биотуалеты, — сообщили в штабе.
Всё это связано с тем, что после подрыва Крымского моста в октябре прошлого года на въездах ввели ужесточенный досмотр. Досматриваются все автомобили, въезжающие на мост. Автобусы, микроавтобусы и автомобили с крупногабаритным багажом проходят через сканер, пассажиры с легким багажом покидают машины и проходят через рамку металлодетектора. Кроме того, сами машины досматривают вручную: нужно открыть двери, капот, багажник, бардачок, бензобак, секцию для запасного колеса и прочее. После этого досмотра машину могут перенаправить на сканирование.
По данным «Коммерсанта», количество досмотровых пунктов с обеих сторон составляло по 35 штук с каждой стороны, а время прохождения самого досмотра — около шести минут. Утром 2 июля Минтранс из-за сложившейся ситуации увеличил количество постов:
— С утра часть работников перераспределено с крымской стороны на краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ.
Власти Крыма связали трудности при проезде с увеличением времени прохождения обязательного досмотра, вызванного погодными условиями и обильным осадками, а также ростом числа туристов из-за начала отпускного сезона. В частности, Николай Лукашенко говорил о том, что из-за обильного выпадения осадков очередь на мост со стороны Крыма достигала 4 километров, а время ожидания досмотра — около двух часов. В ГУ МВД по Краснодарскому краю попросили по возможности отказаться от поездок в сторону моста, пока ситуация не улучшится. Всем, кто попал в пробку, советуют заранее сложить вещи в сумки. Ручной досмотр ускоряет прохождение пункта контроля.
Глава Союза пассажиров Кирилл Янков отметил, что это первый туристический сезон с момента введения ужесточенного досмотра на Крымском мосту. Авиасообщения с полуостровом нет, купить билет на поезд очень сложно, поэтому люди едут на собственных автомобилях или автобусах. По его словам, в июне в Крым люди ехали менее охотно, поскольку опасались анонсированного Украиной наступления.
— Благодаря тому, что в Крым ехали мало, там упали цены, тогда как в Сочи, куда самолеты летают, они, наоборот, выросли. Это стимулировало рост турпотока [в Крым]. <...> Для того чтобы решить проблему, нужно либо облегчить досмотр, например сделав его выборочным, либо увеличить количество досмотровых полос, что физически трудно, поскольку нужно асфальтировать новые участки и создавать инфраструктуру, — прокомментировал Кирилл Янков «Коммерсанту».
По словам главы Союза пассажиров, более реально увеличить количество поездов, но вопрос только в нехватке вагонов: они поставляются по долгосрочному контракту между Федеральной пассажирской компанией и Тверским вагоностроительным заводом, в котором на каждый год установлен фиксированный объем. Именно поэтому их выпуск вряд ли можно резко увеличить.
Гендиректор туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что стоимость отдыха в отелях Крыма в этом году в среднем на 20% ниже, чем в Краснодарском крае.
— Многим туристам выгодно ехать в Крым, и мы видим, что повторяется ситуация прошлого года — в июне поток был крайне ограниченным, а в июле начал расти, — поясняет он. — Пробки на мосту вряд ли скорректируют планы туристов. Туристы ездили в регион на машинах и в 2015 году, когда на переправе формировались многочасовые очереди, а ситуация с трафиком в целом была намного хуже.