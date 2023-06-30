Новые светофоры установят на четырех улицах Новосибирска — смотрим карту

Строительно-монтажные работы проведут на улицах Арбузова, 10, Гребенщикова, 12, Красном проспекте, 322, а также на пересечении улиц Кропоткина и Светлой. Работы выполнят до 30 ноября 2023 года.



— Начало выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ: не позднее — 10 рабочих дней с даты получения согласования локально-сметных расчетов в управлении контрольной ревизионной работы мэрии Новосибирска, — сообщается в документах.

Светофорный объект — группа светофоров, установленных на участке дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией. Об этом сообщается в методических рекомендациях по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах «Росавтодора».