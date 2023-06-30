Новые светофоры установят на четырех улицах Новосибирска — смотрим карту

В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет работы по проектированию и строительству светофорных объектов на четырех улицах города. Выполнить работы победитель аукциона должен до конца ноября этого года.
Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок 30 июня, заказчиком работ выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения». Устройства планируется разместить на улице Гребенщикова, Красном проспекте и других.
Строительно-монтажные работы проведут на улицах Арбузова, 10, Гребенщикова, 12, Красном проспекте, 322, а также на пересечении улиц Кропоткина и Светлой. Работы выполнят до 30 ноября 2023 года.
— Начало выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ: не позднее — 10 рабочих дней с даты получения согласования локально-сметных расчетов в управлении контрольной ревизионной работы мэрии Новосибирска, — сообщается в документах.
Светофорный объект — группа светофоров, установленных на участке дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков регулируется светофорной сигнализацией. Об этом сообщается в методических рекомендациях по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах «Росавтодора».
Подрядчик проведет монтаж установок и оборудования, пусконаладочные работы, а также выполнит тестовые запуски светофорных объектов. Указано, что светофоры должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в «стационарных условиях на открытом воздухе».
— Сигналы светофоров должны быть четко различимы в ночное время с расстояний не менее
Начальная цена работ по контракту составляет 10,3 миллиона рублей, источником финансирования являются средства «бюджетных учреждений» на 2023 год. Подать заявку на участие в закупке можно до 10 июля, определить подрядчика планируется 11 июля.
В мае НГС сообщал о том, что в Новосибирске установят новые светофоры в Октябрьском районе. Их разместят на перекрестках улиц Бориса Богаткова — Толстого и улиц Кирова — Грибоедова.