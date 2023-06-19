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Экс-руководителей строительной компании будут судить в Новосибирске — их обвиняют в похищении 25 миллионов

По версии следствия, руководители фирмы предоставляли ложные сведения в РЖД

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В ОАО «РЖД» направляли ложные сведения о строительных работах на станции

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В Новосибирске будут судить двух бывших руководителей компании «Трансэлектромонтаж». Их подозревают в заключении фиктивных договоров и похищении 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года бывший генеральный директор и заместитель директора филиала компании АО «Трансэлектромонтаж» похитили более 25 миллионов рублей.

— Руководители путем заключения фиктивных договоров и предоставления в ОАО «РЖД» исполнительской документации, содержащей ложные сведения о результатах выполнения строительных работ на станции Ижморская Западно-Сибирской железной дороги, похитили принадлежащие государственной компании денежные средства в размере более 25 миллионов рублей, — сообщили в ведомстве.

Бывших руководителей обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

По данным сервиса «Контур.Фокус» АО «Трансэлектромонтаж» образовано в 1996 году и занимается электромонтажными работами. Сейчас генеральным директором компании является Александр Тимирев. На конец 2022 года выручка организации составила 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 758 тысяч рублей.

Недавно в Черепановском суде Новосибирской области начали рассматривать дело бывшего замначальника районного отдела полиции 44-летнего Романа Веснина. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и превышении служебных полномочий.

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МошенничествоСудПрокуратураЖелезнодорожный район
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