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Электрички изменят расписание в НСО — смотрим график, чтобы не опоздать на поезд

Корректировка во времени следования составит от 3 до 5 минут

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Корректировки связаны с ремонтом пути

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В Новосибирской области с 14 июня изменится расписание 4 пригородных электропоездов. Как сообщили в компании АО «Экспресс-пригород», изменения в движении связаны с капитальным ремонтом пути. Корректировка во времени следования составит от 3 до 5 минут.

На время ремонтных работ изменения коснутся электропоездов, следующих по представленным ниже маршрутам.

14 июня — 21 июня

№ 6825 Новосибирск — Курундус, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 21:20 (по расписанию), отправление с о. п. Барышево — в 22:05 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Курундус — в 00:31 (на 5 минут позже).

15 июня — 16 июня, 19 июня — 21 июня

№ 6831 Новосибирск — Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 19:38 (по расписанию), отправление с о. п. Барышево — в 20:22 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Буготак — в 21:19 (на 3 минуты позже).

15 июня, 17 июня — 19 июня и 21 июня

№ 6809 Новосибирск — Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 11:12 (по расписанию), отправление с о. п. Барышево — в 11:57 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Тогучин — в 13:51 (на 5 минут позже).

16 и 20 июня

№ 6805 Новосибирск — Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 12:14 (по расписанию), отправление с о. п. Барышево — в 12:57 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Тогучин — в 14:51 (на 3 минуты позже).

Ранее в Новосибирской области запустили «пляжные» электрички. Как отметил перевозчик, это делается для того, чтобы пассажирам было легче и комфортнее добираться до мест отдыха в теплое время года.

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