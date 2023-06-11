Электрички изменят расписание в НСО — смотрим график, чтобы не опоздать на поезд

В Новосибирской области с 14 июня изменится расписание 4 пригородных электропоездов. Как сообщили в компании АО «Экспресс-пригород», изменения в движении связаны с капитальным ремонтом пути. Корректировка во времени следования составит от 3 до 5 минут.
На время ремонтных работ изменения коснутся электропоездов, следующих по представленным ниже маршрутам.
14 июня — 21 июня
№ 6825 Новосибирск — Курундус, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 21:20 (по расписанию), отправление с
15 июня — 16 июня, 19 июня — 21 июня
№ 6831 Новосибирск — Буготак, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 19:38 (по расписанию), отправление с
15 июня, 17 июня — 19 июня и 21 июня
№ 6809 Новосибирск — Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 11:12 (по расписанию), отправление с
16 и 20 июня
№ 6805 Новосибирск — Тогучин, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 12:14 (по расписанию), отправление с
Ранее в Новосибирской области запустили «пляжные» электрички. Как отметил перевозчик, это делается для того, чтобы пассажирам было легче и комфортнее добираться до мест отдыха в теплое время года.