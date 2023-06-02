«Перед самим собой стыдно»: водитель публично принес извинения девушке, на которую наорал во время дорожного конфликта

— Там сужение дороги. Я ехал посередине, она маленько вылезла на встречку и начала меня отжимать. И тут опускает окно и посылает меня. Я думаю: «Ну как так, ну что ты творишь-то?» Она останавливается и неприличные жесты мне во все окна показывает. Я немного взбесился... Уставший как собака был. Она на светофоре остановилась, я вылез из машины, подошел и наорал на нее, — рассказал НГС мужчина.

