«Перед самим собой стыдно»: водитель публично принес извинения девушке, на которую наорал во время дорожного конфликта

Сегодня днем, 2 июня, двое водителей — парень и девушка — не поделили дорогу в Северо-Чемском жилмассиве. Во время стычки автомобилисты обсыпали друг друга взаимными оскорблениями. Но чуть позже парень почувствовал себя неловко, решил извиниться и обратился для этого в редакцию НГС.
Водитель пожелал остаться анонимным, но уточнил, что инцидент произошел на Комсомольской улице, недалеко от остановки.
— Там сужение дороги. Я ехал посередине, она маленько вылезла на встречку и начала меня отжимать. И тут опускает окно и посылает меня. Я думаю: «Ну как так, ну что ты творишь-то?» Она останавливается и неприличные жесты мне во все окна показывает. Я немного взбесился... Уставший как собака был. Она на светофоре остановилась, я вылез из машины, подошел и наорал на нее, — рассказал НГС мужчина.
Через какое-то время он успокоился, и ему стало стыдно за свое поведение.
— Конечно, не стоит посылать незнакомых людей вот так, ни за что. Но я тоже неправ. Просто перед самим собой стыдно, — поделился он.
Мужчина добавил, что готов извиниться перед девушкой лично, если она найдется. По его словам, девушке на вид было
Конфликты на дорогах не всегда заканчиваются благополучно: в мае двое мужчин подрались на проезжей части улицы Мира в Новосибирске. Как рассказали очевидцы, причиной стало замечание: пешеход окрикнул водителя, который ехал по трамвайным путям.