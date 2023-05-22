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Тема дняОграничат вход в метро на «Площадь Маркса»
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На станции метро «Площадь Маркса» ограничат вход из-за строительства нового ТЦ

Вход №4 будет работать до 21:00

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ТЦ «Грань» достроили в конце 2022 года

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В Новосибирске с сегодняшнего дня, 22 мая, вход №4 на станции метро «Площадь Маркса» ограничат работу входа №4. Вход будет работать с 5:45 до 21:00.

Изменения в работе связаны со строительством нового ТЦ «Грани». В метро будут проводить строительные работы по примыканию подземного перехода из ТЦ к входу №4.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим учитывать изменения в графике работы входа при планировании своих маршрутов, — написали в телеграм-канале «Новосибирское метро».

Ограничения продлятся до 5 июня.

В конце января мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод торгового центра «Грани» на площади Маркса.

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