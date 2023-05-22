На станции метро «Площадь Маркса» ограничат вход из-за строительства нового ТЦ

В Новосибирске с сегодняшнего дня, 22 мая, вход №4 на станции метро «Площадь Маркса» ограничат работу входа №4. Вход будет работать с 5:45 до 21:00.
Изменения в работе связаны со строительством нового ТЦ «Грани». В метро будут проводить строительные работы по примыканию подземного перехода из ТЦ к входу №4.
— Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим учитывать изменения в графике работы входа при планировании своих маршрутов, — написали в телеграм-канале «Новосибирское метро».
Ограничения продлятся до 5 июня.
В конце января мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод торгового центра «Грани» на площади Маркса.