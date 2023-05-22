Дорогу от Ключ-Камышенского плато до Новолугового отремонтируют за 37 млн — показываем участок

В Новосибирске отремонтируют участок дороги от Ключ-Камышенского плато до села Новолуговое. За работы готовы заплатить
Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик работ — Управление дорожного строительства Новосибирска. Дорогу отремонтируют на участке в
На дороге сделают новый слой покрытия из асфальтобетона, укрепят обочины, установят бортовые камни. Также на участке заменят дорожные знаки и нанесут разметку. Средства на ремонт выделят из городского бюджета.
— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранения дефектов и сцепных характеристик, для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документах.
Ремонт проведут в три этапа. Его должны завершить до
В Новосибирске в этом году также отремонтируют дороги в Дзержинском, Советском и Первомайском районах. На это выделили больше