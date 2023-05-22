freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 79.91
eur 86.28
Тема дняКрокодил 23 года живет в магазине
Все новости
Все новости

Дорогу от Ключ-Камышенского плато до Новолугового отремонтируют за 37 млн — показываем участок

Средства на ремонт выделят из городского бюджета

2 694

Ремонт сделают до конца сентября

Поделиться

В Новосибирске отремонтируют участок дороги от Ключ-Камышенского плато до села Новолуговое. За работы готовы заплатить 37 миллионов рублей.

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик работ — Управление дорожного строительства Новосибирска. Дорогу отремонтируют на участке в 750 метров.

На дороге сделают новый слой покрытия из асфальтобетона, укрепят обочины, установят бортовые камни. Также на участке заменят дорожные знаки и нанесут разметку. Средства на ремонт выделят из городского бюджета.

— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранения дефектов и сцепных характеристик, для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документах.

Ремонт проведут в три этапа. Его должны завершить до 30 сентября.

В Новосибирске в этом году также отремонтируют дороги в Дзержинском, Советском и Первомайском районах. На это выделили больше 500 миллионов рублей.

По теме

Ключ-Камышенское платоНоволуговоеГосзакупкиРемонт дорог
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter