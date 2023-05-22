Дорогу от Ключ-Камышенского плато до Новолугового отремонтируют за 37 млн — показываем участок

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик работ — Управление дорожного строительства Новосибирска. Дорогу отремонтируют на участке в 750 метров .



На дороге сделают новый слой покрытия из асфальтобетона, укрепят обочины, установят бортовые камни. Также на участке заменят дорожные знаки и нанесут разметку. Средства на ремонт выделят из городского бюджета.

